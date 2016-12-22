Объявляется набор в Школу экологической журналистики

Школа экологической журналистики.

Повышение потенциала представителей СМИ Кыргызстана по Конвенциям Рио.

Что такое экология и экологическая журналистика? Каковы задачи, объекты и направления экологической журналистики?

Что такое «биоразнообразие», «опустынивание» и «изменение климата»?

Каковы последствия изменений в природе для каждого из нас?

Какие меры по сохранению природы принимаются на мировом уровне, что из этого работает у нас?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете во время «Школы экологической журналистики»

Место проведения: санаторий «Аврора»

Даты проведения: 8 -13 ноября 2016 года

Медиа-тренеры: Элима Джапарова и Марат Токоев

Эко-эксперты:

Фарида Балбакова — Национальный координатор проектов WWF в Кыргызской Республике

— Национальный координатор проектов WWF в Кыргызской Республике Андрей Подрезов — заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ.

— заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ. Рысбек Апасов – консультант Министерства сельского хозяйства по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Слушатели школы: журналисты радио, печатных и он-лайн изданий, творческие группы (оператор-монтажер и журналист) телерадиокомпаний Кыргызстана.

В процессе семинара участники получат не только теоретические знания, но и смогут выехать на интересные с точки зрения экологии объекты, выполнить практическую работу и получить на нее экспертное мнение.

Все расходы по организации Школы берут на себя организаторы.

Для участия в «Школе экологической журналистики» необходимо до 21 октября 2016 года прислать резюме участников и мотивационное письмо на адрес ecology.training@gmail.com

Приоритетом при отборе участников будут те слушатели, кто уже работал или работает с материалами на экологическую тему.

За дополнительной информацией обращайтесь по электронному адресу, указанному выше, или к директору ОФ РУЦМ – Аделе Лаишевой по телефону 0772-332211

Школа экологической журналистики проводится

ОФ «Республиканский учебный центр медиакоммуникаций»

и Проектом «Усиление институционального и

правового потенциала для обеспечения улучшения

национальной системы управления и мониторинга

экологической информацией»,

реализуемого ПООН при финансовой поддержке

Глобального экологического фонда.