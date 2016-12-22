Объявляется набор в Школу экологической журналистики

Вторник Октябрь 18th, 2016
Рубрика: Новости, Объявления
Школа экологической журналистики.
Повышение потенциала представителей СМИ Кыргызстана по Конвенциям Рио.
- Что такое экология и экологическая журналистика? Каковы задачи, объекты и направления экологической журналистики?
- Что такое «биоразнообразие», «опустынивание» и «изменение климата»?
- Каковы последствия изменений в природе для каждого из нас?
- Какие меры по сохранению природы принимаются на мировом уровне, что из этого работает у нас?
Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете во время «Школы экологической журналистики»
Место проведения: санаторий «Аврора»
Даты проведения: 8 -13 ноября 2016 года
Медиа-тренеры: Элима Джапарова и Марат Токоев
Эко-эксперты:
- Фарида Балбакова — Национальный координатор проектов WWF в Кыргызской Республике
- Андрей Подрезов — заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ.
- Рысбек Апасов – консультант Министерства сельского хозяйства по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Слушатели школы: журналисты радио, печатных и он-лайн изданий, творческие группы (оператор-монтажер и журналист) телерадиокомпаний Кыргызстана.
В процессе семинара участники получат не только теоретические знания, но и смогут выехать на интересные с точки зрения экологии объекты, выполнить практическую работу и получить на нее экспертное мнение.
Все расходы по организации Школы берут на себя организаторы.
Для участия в «Школе экологической журналистики» необходимо до 21 октября 2016 года прислать резюме участников и мотивационное письмо на адрес ecology.training@gmail.com
Приоритетом при отборе участников будут те слушатели, кто уже работал или работает с материалами на экологическую тему.
За дополнительной информацией обращайтесь по электронному адресу, указанному выше, или к директору ОФ РУЦМ – Аделе Лаишевой по телефону 0772-332211
Школа экологической журналистики проводится
ОФ «Республиканский учебный центр медиакоммуникаций»
и Проектом «Усиление институционального и
правового потенциала для обеспечения улучшения
национальной системы управления и мониторинга
экологической информацией»,
реализуемого ПООН при финансовой поддержке
Глобального экологического фонда.