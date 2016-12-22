Объявление о конкурсе для участия в тренинге для СМИ «Освещение вопросов безопасности и экстремизма. Личная безопасность журналистов»

«Институт демократии, СМИ и культурного обмена» (IDEM), независимая исследовательская организация базирующаяся в Германии, и Центр ОБСЕ в Бишкеке приглашают журналистов Кыргызстана принять участие в практических тренингах.

Тренинги пройдут с 29 сентября по 2 октября и с 21 по 24 октября в Кеминском районе Кыргызстана.

Темы тренинга:

— Экстремизм и конфликт: причины и распространение,

Экстремизм и СМИ: стандарты и принципы освещения вопросов, касающихся экстремизма и религии;

— Разрешение конфликтов, журналистика конфликта , vs. журналистика мира;

— Цифровая журналистика: использование баз данных;

— Безопасность данных на электронных носителях, обеспечение безопасности источников информации;

— Личная безопасность журналиста: как вести себя в конфликтных зонах.

Для участия в тренинге необходимо подать заявку, которая должна содержать:

1. Фамилию, имя заявителя;

2. Наименование СМИ, ФИО главного редактора, контакты редакции. Опыт работы в СМИ, не менее 5 лет, является обязательным условием участия;

3. Контактные данные заявителя (телефон в редакции, мобильный, эл. почта);

4. Письмо-заинтересованности от заявителя (не более 250 слов или ½ А-4 стандартным шрифтом), в котором будет обосновано желание участвовать в тренинге, готовность соблюдать необходимые стандарты качества журналистики, продолжать работу над темами тренинга;

5. Письмо-подтверждение от главного редактора о согласии и заинтересованности в участии журналиста в тренинге и дальнейшей подготовке участником материала для редакции по вопросам безопасности и экстремизма;

6. Публикации заявителя на темы по вопросам безопасности, терроризма и экстремизма, коррупции, опубликованные к моменту подачи заявки в СМИ (отсканированные версии печатных публикаций, скрин-шоты, линки на публикации, аудио-, видео-файлы, размещенные в файлообменниках или на видеоканалах). Публикации должны демонстрировать опыт заявителя в работе над темами безопасности, терроризма, экстремизма.

Все расходы, связанные с участием в семинаре, покрываются организаторами.

Заявки необходимо выслать в полном соответствии с указанным перечнем в электронной форме по адресу: elmirat.daniela@gmail.com. Прием заявок заканчивается в 17.00 ч. по бишкекскому времени 19 сентября 2016 г. Организаторы оповестят участников, прошедших отбор, 20 сентября 2016 г.

Представляем тренеров, которые будут работать в рамках проекта:

Ульрике Фишер-Бутмалою, заместитель председателя немецкого Института демократии, СМИ и культурного обмена (IDEM), журналист, преподаватель и руководитель медиапроектов. Работала в разных странах, в том числе в Камбоджи, Гане, Египте, Палестине и Украине. Ее специализация – конфликт-чувствительная журналистика. Она также преподает политическую коммуникацию, развитие медиа и теорию медиа в немецких университетах. Кроме того, готовит материалы из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии для радио, печатных и интернет-СМИ. Она имеет докторскую степень в области социальной коммуникации (журналистика). Сфера ее научных интересов: права меньшинств и особенности СМИ в конфликтных и военных ситуациях.

Олег Хоменок, старший советник по вопросам медиа Internews Network, член совета директоров Глобальной сети журналистов-расследователей (GIJN). Имеет более чем 20-ти лет опыта работы в журналистике, медиа образовании, управлении проектами поддержки медиа и расследований на постсоветском пространстве. В течение последнего десятилетия Хоменок провел несколько десятков тренингов для журналистов стран СНГ. Координируя проект YanukovychLeaks.org, Олег вместе с командой украинских журналистов собрали и опубликовали в Интернет десятки тысяч документов, раскрывающих коррупцию бывшего президента Украины Януковича.

Хайнрих Мазер, тренер, лингвист, консультант в области межкультурной коммуникации, имеет военный опыт. Работал в Федеральном управлении языков в Центральной Азии и в Академии Дойче Велле (Federal Office of Languages in Central Asia, Deutsche Welle Akademie). Имеет опыт работы в медиа-проектах по поддержке СМИ, работал в кризисных регионах. Отлично владеет немецким, русским, английским и албанским языками.