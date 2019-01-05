Объявлен очередной конкурс малых грантов на реализацию расследовательских проектов

ОФ «Фонд расследовательской журналистики» в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР» реализуемого при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» объявляет очередной конкурс малых грантов на реализацию расследовательских проектов.

Цель малых грантов – Развитие и популяризация практики журналисткого расследования в КР через поддержку расследовательских проектов, направленных на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных правонарушений и противоправных явлений.

Расследовательские проекты должны быть направлены на раскрытие и проникновение в суть конкретной и актуальной социальной, экономической и правовой проблемы в стране с применением законных методов и инструментов журналисткого расследования.

Приоритетные темы для расследовательских проектов:

развитие городов;

горнодобывающая отрасль;

расследование фактов коррупции в инфраструктурных проектах;

Поданные заявки на участие в конкурсе будут оцениваться Комиссией по отбору заявок по следующим критериям:

1. Актуальность и масштаб темы журналисткого расследования;

2. Владение навыками проведения журналистских расследований;

3. Реалистичность и обоснованность бюджета проекта;

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блоггеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями.

Размер гранта

Заявки должны быть представлены на сумму не более 140 000 сом, которые могут быть направлены на оплату необходимых расходов, связанных с проведением журналисткого расследования (гонорары, заработные платы, поездки, сбор документов, аренда оборудования и т.д.)

На конкурс заявки принимаются на кыргызском или русском языках. Конечные материалы могут быть в любых форматах (для электронных, вещательных, либо печатных СМИ).

Форма Заявки

Форма Бюджета

Сроки конкурса и контактные данные

Заявки принимаются по эл. адресу: grant@jif.kg до 15:00 15 февраля 2019 года включительно. По всем вопросам обращаться к Гульмире Эсенгелдиевой, координатору проектов Фонда по тел: 0700 777 – 856