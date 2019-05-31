Объявлен конкурс журналистских работ, посвященных правам девочек-подростков

Общественная организация «Центр защиты детей» при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проводит конкурс журналистских работ, посвященных правам девочек-подростков.

Цель конкурса:

привлечение внимания общества к правам девочек-подростков в новостройках города Бишкек;

содействие повышению роли девочек-подростков в различных сферах жизни для более устойчивого развития жизнедеятельности общества;

привлечение журналистов к объективному, недискриминационному и систематическому освещению тематик конкурса;

поддержка журналистов, чья профессиональная деятельность в области освещения социально-правовых проблем помогает находить актуальные решения.

Тематики конкурсных работ:

«Ранние браки» «Кража невест» «Стереотипы и мифы в отношениях к девочкам и их правам» «Дискриминация девочек-подростков» «Ограничение возможностей в получении девочками профессии» «Эксплуатация труда (девочки-няньки, девочки-домработницы)» «Успешные истории, которые рассказывают о методах преодоления вышеперечисленных практик»

К конкурсу также допускаются работы на другие тематики, затрагивающие тему нарушения прав девочек-подростков

Специалисты ОО «Центр защиты детей» готовы оказать поддержку журналистам в поиске тем и героев для конкурсных работ.

Обращаться по телефону: +996 (505) 450-634,

или по почте: cpc.kyrgyzstan@gmail.com,

Назгул Долоткелдиева, PR-специалист ОО «Центра защиты детей»

Приз победителю конкурса:

1 место — планшет 2 место – смартфон 3 место — диктофон

В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в печатных СМИ и онлайн изданиях Кыргызстана. Приветствуется участие в конкурсе студентов журналистских факультетов, блогеров, колумнистов. К конкурсу допускаются печатные работы в любых жанрах журналистики, опубликованные в печатных или онлайн изданиях Кыргызстана, которые были опубликованы в период с 1 января 2019 года по 1 июля 2019 года.

Требования для конкурсных работ:

В конкурсе могут принять участие журналисты, которые подали заявку на конкурс не позднее 1 июля 2019 года.

К участию в конкурсе допускаются печатные и онлайн материалы, опубликованные не ранее 1 января 2019 года.

Один журналист вправе представить неограниченное количество работ для конкурса.

Язык конкурсных работ – русский, кыргызский.

Жюри:

В жюри войдут опытные журналисты, специалисты по правам человека, медиа, представители гражданского и государственного сектора Кыргызстана, а также представители ОО «Центр защиты детей» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Процедура подачи заявок:

Для участия в конкурсе участнику необходимо выслать свое резюме, ссылку на опубликованную конкурсную работу (или работы, если их несколько) и pdf версию материала на почту: cpc.kyrgyzstan@gmail.com

Срок подачи заявок:

с 1 мая 2019 года по 1 июля 2019 года.