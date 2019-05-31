Объявлен конкурс журналистских работ, посвященных правам девочек-подростков

Пятница Май 31st, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
Общественная организация «Центр защиты детей» при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проводит конкурс журналистских работ, посвященных правам девочек-подростков.
Цель конкурса:
- привлечение внимания общества к правам девочек-подростков в новостройках города Бишкек;
- содействие повышению роли девочек-подростков в различных сферах жизни для более устойчивого развития жизнедеятельности общества;
- привлечение журналистов к объективному, недискриминационному и систематическому освещению тематик конкурса;
- поддержка журналистов, чья профессиональная деятельность в области освещения социально-правовых проблем помогает находить актуальные решения.
Тематики конкурсных работ:
К конкурсу также допускаются работы на другие тематики, затрагивающие тему нарушения прав девочек-подростков
Специалисты ОО «Центр защиты детей» готовы оказать поддержку журналистам в поиске тем и героев для конкурсных работ.
Обращаться по телефону: +996 (505) 450-634,
или по почте: cpc.kyrgyzstan@gmail.com,
Назгул Долоткелдиева, PR-специалист ОО «Центра защиты детей»
Приз победителю конкурса:
В конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в печатных СМИ и онлайн изданиях Кыргызстана. Приветствуется участие в конкурсе студентов журналистских факультетов, блогеров, колумнистов. К конкурсу допускаются печатные работы в любых жанрах журналистики, опубликованные в печатных или онлайн изданиях Кыргызстана, которые были опубликованы в период с 1 января 2019 года по 1 июля 2019 года.
Требования для конкурсных работ:
В конкурсе могут принять участие журналисты, которые подали заявку на конкурс не позднее 1 июля 2019 года.
К участию в конкурсе допускаются печатные и онлайн материалы, опубликованные не ранее 1 января 2019 года.
Один журналист вправе представить неограниченное количество работ для конкурса.
Язык конкурсных работ – русский, кыргызский.
Жюри:
В жюри войдут опытные журналисты, специалисты по правам человека, медиа, представители гражданского и государственного сектора Кыргызстана, а также представители ОО «Центр защиты детей» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Процедура подачи заявок:
Для участия в конкурсе участнику необходимо выслать свое резюме, ссылку на опубликованную конкурсную работу (или работы, если их несколько) и pdf версию материала на почту: cpc.kyrgyzstan@gmail.com
Срок подачи заявок:
с 1 мая 2019 года по 1 июля 2019 года.