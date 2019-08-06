Объявлен конкурс на участие в тренинге для СМИ «Инновационные медиа методы для освещения вопросов защиты прав женщин и детей»

Вторник Август 6th, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
ОФ «Открытая линия» объявляет о приеме заявок среди журналистов Кыргызской Республики на тренинг для представителей СМИ «Инновационные медиа методы для освещения вопросов защиты прав женщин и детей» в рамках проекта «Внедрение гендерных подходов в цифровые форматы добросовестного управления» финансируемого ПРООН.
Цель тренинга: обучить и подготовить пул журналистов КР, способных создавать качественные материалы с применением инновационных медиа методов в освещении вопросов защиты прав женщин и детей.
Тренинг «Инновационные медиа методы для освещения вопросов защиты прав женщин и детей» будет включать в себя следующие темы:
- Гендерные стереотипы в обществе
- Сторителлинг: эволюция формата, построение истории
- Визуальные коммуникации
- Разработка концепции проекта статьи/материала и формы проекта на примере кейсов от международных экспертов.
- Медиа-инновации
- Мастерская по работе над своими проектами.
Даты проведения тренинга: с 23 по 29 сентября 2019
Место проведения – г Бишкек.
Язык тренинга – русский, кыргызский.
Для участия на тренинге необходимо:
- Иметь опыт в журналистике не менее двух лет
- Предоставить письмо поддержки от главного редактора или директора;
- Заполнить заявку;
После тренинга вы должны будете выпустить два материала по теме тренинга. В подготовке этих статей каждому участнику будет оказана менторская поддержка.
Менторами коучинговой программы будут выступать медиа эксперты Азаттык, информационного портала «Такие дела», Internews в Казахстане, международные эксперты по сторителлингу из студии «Гонзо-дизайн».
На основании изложенного просим оказать содействие в направлении сотрудников вашего издательства, канала/информационного портала/радио двух сотрудников на участие в тренинге и коучинговой программе.
Участники тренинга будут определены на основе конкурса. По итогам оценки заявок кандидатов будет отобрано до 36 участников тренинга. Участие в программе является полностью бесплатным. Участники, прошедшие конкурсный отбор, принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца и разработать и выпустить не менее двух материалов под руководством менторов..
Заявку вы найдете по ссылке https://forms.gle/2uxcXYd7aozrGqUK7
По всем вопросам обращаться по электронному адресу: openlinepublicfund@gmail.com.
Прием заявок заканчивается в 17.00 ч. по бишкекскому времени 5 сентября 2019 года. Организаторы оповестят участников, прошедших отбор до 10 сентября 2019 г.