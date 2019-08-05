Объявлен 3-й этап конкурса малых грантов на реализацию расследовательских проектов

ОФ «Фонд расследовательской журналистики» в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР» реализуемого при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» объявляет 3-ий этап конкурса малых грантов на реализацию расследовательских проектов.

Цель малых грантов – Развитие и популяризация практики журналистского расследования в КР через поддержку расследовательских проектов, направленных на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных правонарушений и противоправных явлений.

Расследовательские проекты должны быть направлены на раскрытие и проникновение в суть конкретной и актуальной социальной, экономической и правовой проблемы в стране с применением законных методов и инструментов журналистского расследования.

Приоритетные темы для расследовательских проектов:

расследование фактов коррупции в инфраструктурных проектах, в системе образования и здравоохранения, а также в сфере государственных закупок и тендеров;

доступ к медицинским услугам и лекарственным средствам для уязвимых групп;

горнодобывающая отрасль;

экология и охрана окружающей среды;

Поданные заявки на участие в конкурсе будут оцениваться Комиссией по отбору заявок по следующим критериям:

Актуальность, масштаб темы журналистского расследования и его обоснованность; Владение навыками проведения журналистских расследований; Наличие гипотезы, использование данных при проверке фактов; Влияние расследовательского проекта на положительное изменение конкретной ситуации; 5. Реалистичность и обоснованность бюджета проекта; Наличие подробного плана по продвижению материала по итогам реализации расследовательского проекта.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ ГРАНТОВ:

1. Проведение консультационной встречи с отобранными заявителями для ознакомления с правилами и процедурами реализации расследовательских проектов, а также отчетности;

2. Подписание договоров с отобранными заявителями и финансирование

В случае одобрения заявки:

а) с юр. лицами будет заключен договор оказания услуг, на основании которого будет произведена оплата за проведение расследования. Все обязательства по выплате сопутствующих налогов и отчислений в СФ КР будет нести грантополучатель;

б) с физ. лицами, будет заключен договор оказания услуг. Обязательства по выплате подоходного налога и отчислений в СФ КР будет нести грантодатель – ОФ “Фонд расследовательской журналистики”.

ОФ “Фонд расследовательской журналистики” оставляет за собой право заключения альтернативных вариантов договоров с грантополучателями.

Грант предоставляется двумя траншами. Первый транш предоставляется авансом в размере 50% от общей суммы гранта, второй транш предоставляется после успешного и полного завершения расследования, сдачи отчета, а также утверждения материала по итогам расследовательского проекта.

3. Менторская поддержка расследовательских проектов

К каждому отобранному расследовательскому проекту будет прикреплен ментор из числа практикующих опытных журналистов и медиа экспертов. Менторы будут оказывать грантополучателям:

консультационную и иную необходимую поддержку при реализации расследовательского проекта;

обеспечивать промежуточный контроль над качеством работы во время проведения расследования и подготовки итогового материала, а также над рациональным использованием выделенных грантополучателю средств;

содействие в составлении плана мероприятий расследования, в выборе методики проводимого расследования и формата будущего медиа продукта, в формировании гипотезы для расследования и в составлении списка ресурсов для расследования;

содействие в сборе и обработке первичной информации, работе с источниками, логистических решениях при выездах, систематизации собранной информации, при формировании доказательственной базы и подготовки материала по итогам расследования;

4. Редакционный фактчекинг

Ошибки из-за неточности информации, небрежного отношения к ней при проведении журналистского расследования могут привести к негативным последствиям. С целью выявления и устранения подобных ошибок, к редакционной деятельности будут привлечены фактчекеры, в обязанности которых будет входить проверка достоверности сведений и фактов, указанных в расследовательском материале.

Фактчекеры будут осуществлять:

– проверку цифровых и статистических данных, цитат из других источников или публикаций на сторонних ресурсах, которые будут использоваться в проводимом расследовании;

– консультационную поддержку при реализации проекта.

Исправления, рекомендации и предложения по доработке материала, направленные грантополучателям по итогам фактчекинга, являются обязательными для исполнения.

5. Правовая экспертиза

В целях защиты от судебного преследования материалы, подготовленные по итогам расследований будут оценены юристами с точки зрения юридической безопасности и выяления возможных правовых рисков. По итогам правовой экспертизы грантополучателю будет отправлено юридическое заключение, содержащее основные выводы и возможные рекомендации, которые также являются обязательными для исполнения грантополучателями по доработке материала.

6. Итоговая оценка расследовательского проекта

Подготовленный материал по итогам реализации расследовательского проекта подлежит всесторонней оценке со стороны ментора на соответствие стандартам журналистского расследования и заявки исполнителя расследовательского проекта. По итогам оценки ментор при необходимости может направить исполнителю проекта рекомендации и предложения для доработки материала, которые являются обязательными для исполнения грантополучателем. Ментор оценивает и утверждает итоговый материал исполнителя расследовательского проекта перед предоставлением Грантодателю и оказывает дальнейшее содействие продвижению материала в социальных сетях и СМИ. Грантодатель оставляет за собой право не выплачивать оставшуюся часть гранта в размере 50% в случае не достижения грантополучателем цели расследования.

7. Предоставление отчета

Грантополучатель предоставляет отчет по итогам реализации расследовательского проекта в соответствии с разработанной формой Грантодателя.

8. Финансирование 2 го транша

9. Опубликование и продвижение итогового материала в СМИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ МАЛЫХ ГРАНТОВ:

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блоггеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями.

Размер гранта

Заявки должны быть представлены на сумму не более 60 000 сом, которые могут быть направлены на оплату необходимых расходов, связанных с проведением журналистского расследования (гонорары, заработные платы, поездки, аренда оборудования, перевод материала и т.д.).

Материалы по итогам расследовательского проекта должны быть представлены на кыргызском и русском языках. Заявителю необходимо предусмотреть в бюджете проекта перевод материала на кыргызский либо русский языки.

На конкурс заявки принимаются на кыргызском либо русском языках. Конечные материалы могут быть в любых форматах (для электронных, вещательных, либо печатных СМИ).

Срок реализации расследовательских проектов

Материалы по итогам расследовательского проекта должны быть подготовлены в течение 90 дней (сентябрь-ноябрь мес. 2019 г.) Заявители должны учесть, что в эти сроки входит время на фактчекинг, оценку материала со стороны ментора, юридическую экспертизу и доработку грантополучателями материалов с учетом рекомендаций. Расследовательские проекты должны быть полностью завершены до 5 декабря 2019 г.

Форма Заявки

Форма Бюджета

Сроки конкурса и контактные данные

Заявки принимаются по эл. адресу: grant@jif.kg до 18:00 25 августа 2019 года включительно. По всем вопросам обращаться к Гулмире Эсенгелдиевой, координатору проектов Фонда по тел: 0700 777 – 856 либо по эл. почте: g.esengeldieva@gmail.com

Источник: https://jif.kg/