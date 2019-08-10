Обращение медиа сообщества к Президенту КР

В 2017 году был закрыт телеканал «Сентябрь», 9 августа 2019 года суд наложил арест на здание «Форума» — работа телеканала «Апрель» приостановлена. Испытывают сложности в работе и другие СМИ, которые расположены в этом здании. Мы как никакая другая страна знаем через опыт прошедших двух революций, что без свободы СМИ в стране не будет ни Свободы, ни Слова.

И поэтому мы категорически против такого шага со стороны власти. Как два года назад при Президенте Атамбаеве, сейчас мы призываем теперь внимание Президента Жээнбекова к этому решению, которое навсегда запишется в истории нашей страны как фатальная ошибка власти.

7-8 августа в нашей стране произошли события, последствия которых нам всем ещё предстоит осознать. Сегодня мы все ждём справедливого и законного суда над экс-президентом. Однако именно в такое время всем нам нужны абсолютно разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в стране, чтобы дать обществу спектр мнений, чтобы наш мудрый народ смог составить свою оценку на все, что важно для нашей страны.

Свобода СМИ – это, когда у каждого из нас есть возможность в любой момент прочитать или услышать новости из любого желаемого нами источника. Именно этот факт всегда отличал нашу страну, именно по этой причине в нашей стране по международным рейтингам более высокие, чем у всей ЦА, показатели. Потому что мы всегда отличались плюрализмом мнений, плюрализмом СМИ.

Сегодня нет острой необходимости арестовывать имущество «Апреля», поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов КР. Во время политического кризиса «Апрель» был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в стране. Считаем меру пресечения с арестом имущества телеканала и приостановлением его деятельности — чрезмерной и неоправданной, а в соответствие с Конституцией любые отграничения должны отвечать законной цели и быть им соразмерными. В этой связи мы требуем снятия ареста и возобновления вещания телеканала.

ОФ «ИМП»

Интерньюс

ОО «Журналисты»

ОФ «ЦМР»

Адель Лаишева

Марат Токоев

ОФ «МедиаКонсалт»

Независимый союз журналистов КР

ИА «24.kg»

KLOOP Медиа

Авланбек Жумабаев

Тамара Валиева

Республиканский учебный центр медиакоммуникаций

Елена Воронина

Гульзат Газиева

ОФ «Контент-медиа», г. Жалал-Абад

«Азаттык Медиа»

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