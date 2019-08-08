ОБРАЩАЕМСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ!!!

Достоверность информации и профессионализм СМИ критически важны для стабилизации положения в стране. В настоящее время существует острая необходимость сбалансированного, взвешенного и ответственного информирования аудитории о происходящих событиях в стране. Призываем журналистов и редакции СМИ при подборе спикеров и экспертов отдавать предпочтение компетентным специалистам, чтобы не допускать распространения домыслов.

Призываем также государственные органы обеспечить содействие бесперебойной работе СМИ и доступа к Интернету и мобильной связи и своевременно взаимодействовать со СМИ для недопущения распространения слухов.

Отдельно обращаем внимание редакций медиа и журналистов о необходимости принятия мер безопасности во время освещения массовых мероприятий. Не следует пренебрегать важными мерами безопасности, в частности наличия удостоверения журналиста, отличительных знаков. Следует предусмотреть все возможные способы связи между редакцией и коллегами, обменяться контактами, спланировать маршрут передвижения и подготовить контакты экстренных номеров.

Кроме того, в процессе освещения не теряйте бдительность и не вмешивайтесь в происходящий процесс, старайтесь не находиться в гуще толпы.

ОФ «Институт Медиа Полиси»

ОО «Журналисты»

Независимый союз журналистов

Представительство Интерньюс в Кыргызстане

ОФ «Центр медиа развития»

Авлан Джумабаев

Тамара Валиева

Салима Джетыбаева

Елена Воронина