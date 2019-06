Нью-Йоркский университет предлагает видеоуроки (для участников всего мира)

Все желающие могут пройти эти бесплатные, рассчитанные на самостоятельное обучение курсы.

Высшая школа журналистики Крейга Ньюмарка при Городском университете Нью-Йорка (CUNY) выпустила серию видеокурсов.

Курсы на английском языке ведут известные американские журналисты, уроки снабжены субтитрами на английском языке.

Курсы включают «Открытые расследования» (Investigating in the open) журналиста-расследователя The Washington Post Дэвида Фарентхолда и «Общественная журналистика» (Public-powered journalism) одной из основательниц стартапа Hearken Дженнифер Брандель.

Регистрация продолжается.

Подробная информация здесь.

ijnet.org