Нью-Йоркский университет предлагает видеоуроки (для участников всего мира)

Среда Июнь 26th, 2019
Рубрика: Новости
Все желающие могут пройти эти бесплатные, рассчитанные на самостоятельное обучение курсы.
Высшая школа журналистики Крейга Ньюмарка при Городском университете Нью-Йорка (CUNY) выпустила серию видеокурсов.
Курсы на английском языке ведут известные американские журналисты, уроки снабжены субтитрами на английском языке.
Курсы включают «Открытые расследования» (Investigating in the open) журналиста-расследователя The Washington Post Дэвида Фарентхолда и «Общественная журналистика» (Public-powered journalism) одной из основательниц стартапа Hearken Дженнифер Брандель.
Регистрация продолжается.
Подробная информация здесь.