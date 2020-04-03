Независимые журналисты Иссык-Кульской области испытывают трудности в получении информации

Журналисты Иссык-Кульской области в период ЧС перешли на удалённый формат работы. Многие разъехались по родным селам, но продолжают работать. Всю текущую общую информацию берут из республиканского штаба, и чаще по телефону. Редко выезжают на места. Но получить детальную информацию о финансовых средствах, выделяемых на борьбу с COVID-19, стало невозможно. Особенно, с этим сталкиваются независимые журналисты.

По словам местной журналистки-фрилансера Алены Хоменко, мэрия г. Каракол не предоставляет нужную информацию относительно гуманитарной помощи и выделяемых из бюджета средств на защитные меры. Сам градоначальник Адыл Каниметов никого не принимает. Вице мэры ссылаются на то, что мэр запретил им давать комментарии.

«Пресс служба мэрии распространяет недостоверную информацию. Все они, «типа» заняты карантинными мерами, и им не до журналистов. Дают шаблонную информацию», — отмечает А.Хоменко.

По словам журналистов, пресс-служба Полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области работает более профессионально, предоставляя информацию своевременно. Журналисты отмечают, что практически на все вопросы получают исчерпывающие ответы. Но на финансовые вопросы пока ответы не получают. Пресс- секретарь требует письменного запроса, ответ на который по закону будет получен в течении двух недель. Это в нынешних, чрезвычайных условиях не совсем удобно.

О сложностях в получении подобной информации говорит и корреспондент «Азаттык Медиа» Кундуз Сырдыбаева. По ее словам, она не смогла получить информацию от представителя Минздрава КР в области. Пресс-служба же областной администрации требует официального запроса.

«Региональный журналист сам отправить запрос не может. Этим занимается редакция, что отнимает определенное время. В итоге теряется оперативность информации», — отметила К.Сырдыбаева.

Сейчас региональная корреспондентка вынуждена больше освещать социальные темы.

Пресс-секретарь Полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев уверил, что вся информация выдается без ограничений.

«Мы хотим дать детальный ответ, с точными цифрами и датами», — отметил Ж.Кожоев.

Поэтому информацию о расходах по борьбе с коронавирусом они предоставляют по официальным запросам.

Однако, таких проблем с доступом к информации у государственных СМИ нет.

По словам директора Иссык-Кульской областной телерадиокомпании Чолпон Шаиковой, у них нет трудностей в получении информации, журналисты получают все материалы из первых рук. С введением режима ЧС, штат сокращен до 12 человек. Журналисты усиленно готовят новости и ежедневные вечерние эфиры. Съёмочные группы работают только по городу и выезжают по мере необходимости.

Нургуль Шаршембиева,

представитель ОО «Журналисты» по Иссык-Кульской области