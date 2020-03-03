Неизвестные ночью проникли в офис интернет-издания «ПолитКлиника»

Главный редактор медиа «ПолитКлиника» Дилбар Алимова сообщила ОО «Журналисты», что неизвестные взломали железные решетки на окне и проникли в офис расположенный на улице Фрунзе в Бишкеке, в ночь на 3 марта. В кабинете были разбросаны вещи, документы, исчез один хард-диск с важными данными.

«До этого случая мы проводили несколько журналистских расследований. Нам не поступали звонки с угрозами. Думаем, что основной целью неизвестных был не грабеж, а похищение документов. Ведь не пропала дорогая техника. Исчезли только хард-диск, записи журналистов и, возможно, некоторые документы. Мы уже написали заявление в милицию. Также будем параллельно проводит собственное расследование», — рассказала она ОО «Журналисты».

С 2013 года «ПолитКлиника» издавалась в виде газеты, а в 2017 году был запущен сайт — https://pk.kg/. Журналисты издания стали одними из первых, кто начал сверять декларации с реальным имуществом политиков. Это издание опубликовало множество расследований на кыргызском языке. Их материалы перепечатывали многие СМИ.

Фотографии взяты с сайта https://pk.kg/

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по г.Бишкек и Чуйской области