НТС не пустил в эфир передачу с участием бывшего генерального прокурора КР

Телеканал НТС 19 июня не стал пускать в эфир передачу «Секрет власти» с участием бывшего генерального прокурора КР Азимбека Бекназарова.

Ведущая передачи Бермет Букашева считает, что журналисты из НТС не стали давать материал в эфир из-за самоцензуры. Она написала на своей страничке в Фейсбуке, что в этой передаче Азимбек Бекназаров подробно рассказал о деятельности бывшего зампреда гостаможенной службы Раимбека Матраимова, которого связывают с нынешней властью.

«НТС сейчас сорвал выход в эфир передачи «Секреты власти» — мое интервью с Азимбеком Бекназаровым, в котором много интересной информации вокруг персоны Раима-миллиона. Сказали, что боятся миллионных исков, которые, дескать, разорят канал. Надеюсь, «Азаттык» выпустит передачу в эфир. Прошу журналистское сообщество и гражданских активистов, независимые медиа проявить солидарность против самоцензуры СМИ и доказать, что не всех можно купить в нашей стране», — написала Букашева.

В свою очередь генеральный директор ТРК «НТС» Миржан Балыбаев объяснил позицию телеканала по данному вопросу.

«Да, как руководитель телеканала я сегодня отказал в размещении в эфире НТС интервью Азимбека Бекназарова в рамках программы «Секреты власти». Так как начиная с 26-й минуты интервью звучат обвинения в тяжких уголовных преступлениях в адрес ряда лиц. Но так как их вина в этих преступлениях не установлена судом, эти обвинения являются бездоказательными, и НТС, как официально зарегистрированное СМИ, не может публиковать информацию, в которой звучат не доказанные судом обвинения в тяжких уголовных преступлениях. Обоснованность своего решения я, как руководитель телеканала, считаю с юридической стороны бесспорной. В чем, я уверен, могут убедиться юристы и медиаэксперты», — написал в соцсетях Балыбаев.

Нужно сказать, что этот инцидент произошел на фоне общественного обсуждения расследования деятельности экс-зампреда гостаможенной службы Раимбека Матраимова, которого подозревают в выводе из Кыргызстана миллионов долларов. В итоге передача «Секрет власти» с участием Азимбека Бекназарова вышел на сайте «Азаттык».

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г. Бишкек