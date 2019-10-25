Нарынская журналистка обратилась в суд за защитой своих трудовых прав

7 октября 2019 года, уволенная в январе 2018 года с должности главного редактора Нарынской областной государственной телерадиокомпании, Нурзат Эсенканова обратилось с заявлением в суд о защите своих трудовых прав. Это ее вторая попытка защитить свои трудовые права. В настоящее время прокуратура по вновь открывшимся обстоятельствам заново рассматривает ее дело.

После завершения факультета журналистики Национального университета Нурзат Эсенканова 22 года беспрерывно проработала в Нарынской областной государственной телерадиокомпании. Она прошла все ступени от корреспондента до должности заместителя директора.

По ее словам, все ее беды начались в феврале 2017 года. Тогда директором компании был назначен Улан Бакиров.

«Уже на следующий день после своего назначения он вызвал меня и сказал: «Эже, пишите заявление об уходе». Я отметила, что проработала в этой компании 22 года, и спросила, почему он хочет, чтобы я освободила свое место. Он ответил: «Я буду работать со своей командой. Я не могу сработаться с вами». Я сказала, что об этом не может быть и речи и ушла. Однако препоны с его стороны продолжились», — говорит Н.Эсенканова.

Однако все же она в июле написала заявление на имя директора Департамента информации и массовой коммуникации при Министерстве культуры, информации и туризма Б.Норузбаевой о переводе ее с должности заместителя генерального директора на должность главного редактора. Ее заявление удовлетворили, и 17 июля 2017 года вышел соответствующий приказ департамента. На следующий же день директор телерадиокомпании У.Бакиров издает свой приказ под №38 «Принять Нурзат Эсенканову 18 июля 2017 года на должность главного редактора с 6 месячным испытательным сроком».

Однако, по словам Н.Эсенкановой, тогда она ни разу не видела приказа о 6 месячном испытательном сроке. В итоге, 12 января 2018 года Н.Эсенканова получила от У.Бакирова письмо-напоминание. В нем говорилось, что во время испытательного срока трудовой договор не соблюдался, не было единства в коллективе, 29 сотрудников выступили против нее и т.д., в связи с этим работа Н.Эсенкановой была признана неудовлетворительной, и было сообщено, что с окончанием срока трудового соглашения она будет уволена с должности. 17 января 2018 года она была уволена с должности главного редактора по статье 83 Трудового кодекса КР.

Защищая свои трудовые права, Н.Эсенканова обращается в Департамент информации и массовых коммуникаций и Межрайонную экотех инспекцию. Первой ответила экотех инспекция. В письме от 30 января говорилось: «При переводе на другую должность испытательный срок не предусмотрен. Ваше увольнение по статье 83 Трудового кодекса КР было противозаконным, вы имеете полное право обратиться в суд». А 31 января пришло письмо от Департамента информации и массовой коммуникации. «Руководству канала рекомендовано учесть все нарушения правовых норм при вашем увольнении, ваш опыт и семейное положение и назначить Вас на одно из персональных должностей. Предупреждено, что ваше дело должно быть тщательно рассмотрено и решено», — говорилось в этом письме. Н.Эсенканова решила обратиться с иском в суд.

Если в апреле 2018 года Нарынский городской суд выносит решение, что решение генерального директора телерадиокомпании было законным, то в июне Нарынский областной суд выносит решение в пользу Н.Эсенкановой. 19 сентября Верховный суд КР возвращает дело в Нарынский областной суд для нового рассмотрения. В январе 2019 года областной суд оставляет в силе решение городского суда, а в апреле Верховный суд также выносит решение, что увольнение Н.Эсенкановой было законным.

Однако Н.Эсенканова была не согласна с решением суда и после сбора дополнительных материалов обращается снова в прокуратуру.

«Пришел ответ от и.о. прокурора Нарынской области К.Токтогазиева. В нем отмечается, что при моем увольнении были нарушены требования Трудового кодекса и, т.к. обнаружены признаки преступления, согласно пункту 2 статьи 320 УК КР, 6 августа дело было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков, и в настоящее время ведется расследование, и говорится, что я имею полное право обратиться в суд», — сообщила Н.Эсенканова. В связи с этим она 7 октября обратилась с Нарынский городской суд.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО “Журналисты” по Нарынской области