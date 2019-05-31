Проблемы с доступом к информации в Нарыне

Газета «Тенир Тоо» является единственным областным изданием в Нарынской области. Она финансируется из государственного бюджета и считается «общественно-политической» газетой. Однако несмотря на это у журналистов издания имеются трудности с получением информации от государственных органов.

К примеру, специальный корреспондент газеты Айзада Кадыркулова накануне 74-летия Великой победы не смогла получить нужную ей информацию от Нарынского управления труда и социального развития.

«Нарынский городской и районные управления были объединены в одно управление. Районное управление предоставило мне информацию о ветеранах войны и тыла. А вот городское не дало. Мне сказали, что мне нужна Жылдыз, но она по разным предлогам отправила меня в другой отдел, а там снова отправили к Жылдыз. В то время на месте не было руководителя управления. Из-за дефицита времени я так и не смогла получить нужную мне информацию», — говорит А.Кадыркулова.

Спецкор этой же газеты Максат Абдракунов сообщил, что и он уже месяц не может получить нужную ему информацию. «Был поднят вопрос о воинах ветеранах. Но вот уже месяц, как я не могу получить полную информацию от пограничной части №2025 имени Тайлак баатыра», — сказал он.

Корреспондент сайта «Турмуш» Кенжебай Кадыров отметил, что сложней всего получить информацию от высокопоставленных чиновников области.

«В целом руководители не предоставляют полную информацию. Большинство из них относятся к государственным и частным СМИ по-разному. Если они и дают информацию, то поверхностную, или же просят, может ничего не надо. Если же некуда деться, то отправляют своих заместителей. А они просто разводят руками, говоря, мол нет приказа от «шефа». Одним словом, всячески стараются избавиться от нас или избегают дать информацию. Таким образом, сложно получить точную и полную информацию», — говорит К.Кадыров.

Однако, некоторые считают, что у журналиста не должно быть проблем с получением нужной информации. Такой точки зрения придерживается, например, полит обозреватель «Тенир Тоо» Гульзада Турдалиева. «Если ты знаешь источника информации, то получить информацию несложно. Например, у меня никогда не было проблем с получением информации», — считает она.

Кумендер УСУПТЕГИН,

представитель ОО «Журналисты» в Нарынской области