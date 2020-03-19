В Нарыне областной суд во второй раз перенес рассмотрение иска журналиста

18 марта 2020 года областной суд в составе председателя А.Койломбаева, судей Ж.Кеналиевой, Г.Ажыгуловой, секретаря Ж.Мамбетказиевой провело открытое судебное заседание, на котором рассматривалось аппеляционное заявление экс-главного редактора Нарынской областной телерадиокомпании Нурзат Эсенкановой. Однако и на это раз заседание вскоре объявили закрытым и перенесли его на 26 марта.

Секретарь заседания сообщила о том, что в суд не явился представитель управления Межрайонной инспекции по экологической и технической безопасности (экотехинспекция), однако суду инспекция предоставила свое заключение. Истица и ее адвокат продолжили наставиать на обязательном участии в суде представителя этого госоргана.

“Было бы правильно, если руководители экотехинспекции и Нарынского областного мультимедийного центра пришли. Их мнение важно”, — отметил адвокат Ыдырысы Асанов. Однако представитель второй стороны – Медиа центра Мирлан Майрамбек уулу выразил мнение, что поскольку руководитель Медиа центра был назанчен недавно, то необходимости в его участии нет, но представители экотехинспекции должны прийти в суд.

Судьи посовещавшись предложили сторонам прийти к мирному соглашению до 25 марта. Истица после суда сообщила, что она подумает над этим предложением.

Напомним, что Нурзат Эсенканова более 20 лет беспрерывно проработала в Нарынской областной государственной телерадиокомпании. Она прошла все ступени от корреспондента до должности заместителя директора. В 2017 году она была переведена на должность главного редактора, а 17 января 2018 года была уволена с формулировкой «в связи с окончанием срока трудового соглашения». С тех пор в течение двух лет она пытается через суд восстановить свое нарушенное право.

За это время состоялось уже 7 судебных заседаний. Если в апреле 2018 года Нарынский городской суд вынес решение, что решение генерального директора телерадиокомпании было законным, то в июне Нарынский областной суд выносит решение в пользу Н.Эсенкановой. 19 сентября Верховный суд КР возвращает дело в Нарынский областной суд для нового рассмотрения. В январе 2019 года областной суд оставляет в силе решение городского суда, а в апреле Верховный суд также выносит решение, что увольнение Н.Эсенкановой было законным. Однако по новым обстоятельства дела, предоставленным прокуратурой, Нарынский городской суд вновь рассмотрел иск Н.Эсенкановой и 14 января 2020 года вынес решении о не удовлетворении иска.

Фотография взята с сайта koom.kg.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области