В Нарыне областной суд в третий раз перенес рассмотрение иска журналиста

27 марта 2020 года состоялось третье открытое судебное заседание Нарынского областного суда, на котором рассматривалось аппеляционное заявление экс-главного редактора Нарынской областной телерадиокомпании Нурзат Эсенкановой.

Однако представитель ОО «Журналисты» не был допущен в зал заседания. «К нам поступила инструкция. Никого не пускать кроме сторон дела», — объяснил председательствующий судья А.Койломбаев

Как сообщил позже адвокат истицы Ыдырыс Асанов, суд уже в третий раз по счету перенес свое заседание на 8 апреля.

«И на этот раз в суд не явились руководитель Нарынского областного мультимедийного центра и специалист из экотехинспекции. Мы отметили важность их присутствия при рассмотрения нашего иска. В итоге судебное заседание перенесли еще раз», — сказал Ы.Асанов.

Нурзат Эсенканова 17 января 2018 года была уволена с формулировкой «в связи с окончанием срока трудового соглашения». С тех пор она пытается через суд восстановить свое нарушенное право.

Фотография взята с сайта koom.kg.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области