В Нарыне областной суд в третий раз перенес рассмотрение иска журналиста

Четверг Март 26th, 2020
Рубрика: Новости
27 марта 2020 года состоялось третье открытое судебное заседание Нарынского областного суда, на котором рассматривалось аппеляционное заявление экс-главного редактора Нарынской областной телерадиокомпании Нурзат Эсенкановой.
Однако представитель ОО «Журналисты» не был допущен в зал заседания. «К нам поступила инструкция. Никого не пускать кроме сторон дела», — объяснил председательствующий судья А.Койломбаев
Как сообщил позже адвокат истицы Ыдырыс Асанов, суд уже в третий раз по счету перенес свое заседание на 8 апреля.
«И на этот раз в суд не явились руководитель Нарынского областного мультимедийного центра и специалист из экотехинспекции. Мы отметили важность их присутствия при рассмотрения нашего иска. В итоге судебное заседание перенесли еще раз», — сказал Ы.Асанов.
Нурзат Эсенканова 17 января 2018 года была уволена с формулировкой «в связи с окончанием срока трудового соглашения». С тех пор она пытается через суд восстановить свое нарушенное право.
Фотография взята с сайта koom.kg.
Кумендер Усуптегин,
представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области