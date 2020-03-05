Нарынский областной суд перенес рассмотрение иска журналиста

4 марта 2020 года состоялось открытое судебное заседание Нарынского областного суда, на котором рассматривалось аппеляционное заявление экс-главного редактора Нарынской областной телерадиокомпании Нурзат Эсенкановой. Однако в течение 10 минут заседание объявили закрытым и рассмотрение дела перенесли на 18 марта.

Секретарь заседание Ж.Мамбетказиева сообщила, что по неизвестным причинам не пришел представитель управления Межрайонной инспекции по экологической и технической безопасности (экотехинспекция). Представитель же истца настаивал на обязательном участии представителя этого госоргана.

«Экотехинспекция давала заключение, что Н.Эсенканова была уволена незаконно. Поэтому важно участие инспектора этого органа. Также на судебное заседание должно прийти и руководство нынешнего Нарынского областного мультимедийного центра», — сообщил адвокат истца Ыдырыс Асанов. Однако представитель мультимедийного центра Мирлан Майрамбек уулу попросил провести заседание без их участия. Судьи посовещавшись, решили перенести судебное заседание на другое время.

Напомним, что Нурзат Эсенканова более 20 лет беспрерывно проработала в Нарынской областной государственной телерадиокомпании. Она прошла все ступени от корреспондента до должности заместителя директора. В 2017 году она была переведена на должность главного редактора, а 17 января 2018 года была уволена с формулировкой «в связи с окончанием срока трудового соглашения». С тех пор в течение двух лет она пытается через суд восстановить свое нарушенное право.

За это время состоялось уже 7 судебных заседаний. Если в апреле 2018 года Нарынский городской суд вынес решение, что решение генерального директора телерадиокомпании было законным, то в июне Нарынский областной суд выносит решение в пользу Н.Эсенкановой. 19 сентября Верховный суд КР возвращает дело в Нарынский областной суд для нового рассмотрения. В январе 2019 года областной суд оставляет в силе решение городского суда, а в апреле Верховный суд также выносит решение, что увольнение Н.Эсенкановой было законным. Однако по новым обстоятельствам дела, предоставленным прокуратурой, Нарынский городской суд вновь рассматривает иск Н.Эсенкановой. 14 января 2020 года он вынес решении о не удовлетворении иска.

Фотография взята с сайта koom.kg.

Кумендер Усуптегин,

представитель ОО «Журналисты» по Нарынской области