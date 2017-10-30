Начинается серия семинаров-тренингов по фактчекингу и освещению международных новостей для СМИ и информационных организаций

Региональный проект по развитию плюрализма в СМИ, объективности и медиаграмотности в Центральной Азии начинает серию местных семинаров-тренингов по фактчекингу и освещению международных новостей для СМИ и информационных организаций в г. Бишкек в ноябре 2017 года.

Международный консультант в сфере фактчекинга, специалист от Международного центра журналистики MediaNet Казахстан и специалист от ОФ «Центр Медиа Развития» в течение двух недель посетят несколько редакций, информационных служб и поделятся навыками идентификации фейковых новостей и инструментами для проверки информации. Эксперты проведут два дня в каждом из информационных агентств, работая с сотрудниками редакции и консультируя их в работе над конкретными новостными материалами и проверке информации.

Также ОФ «Центр Медиа Развития» организует специализированный двухдневный тренинг для журналистов, заинтересованных в улучшении своих навыков фактчекинга. Тренинг пройдет 10-11 ноября 2017 года.

Программа обучения включает практическую работу по идентификации фейковых новостей, верификации информации, применению методов и инструментов фактчекинга, а также стандартов освещения международных новостей для среднеазиатского читателя. Важный компонент упомянутых тренингов — это создание новых способов и методов для эффективной деятельности в качестве тренеров и наставников в рамках развития фактчекинга в собственном отделе новостей или редакции наряду со способностью проектировать и управлять спецкурсами по фактчекингу.

Тренинг организован в рамках регионального проекта, реализуемого в Кыргызстане ОФ «Центр Медиа Развития» в сотрудничестве с Albany Associates International, IREX Europe. Деятельность проекта для улучшения качества новостной журналистики и общей грамотности СМИ в Центральной Азии осуществляется в текущем году при поддержке Посольства Великобритании в Кыргызстане.

Для получения дополнительной информации о тренинге и другой проектной деятельности свяжитесь с нами:

Тел.: (996) 312 663006

E-mail: nurjan@medialaw.kg

Сайт: www.medialaw.kg

Контактное лицо: Мусаева Нуржан

Обзор проекта