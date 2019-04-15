Наблюдатели проекта по мониторингу нарушений прав журналистов и СМИ прошли обучение в Бишкеке

15 апреля в Бишкеке Общественное объединение «Журналисты» провело тренинг для региональных наблюдателей, задействованных в проекте по мониторингу нарушений прав журналистов и СМИ КР. Данный проект начался в апреле. Он поддержан Фондом «Сорос-Кыргызстан» и осуществляется при партнерстве с Общественным фондом «Институт Медиа Полиси» (ИМП). Проект рассчитан до конца 2019 года.

Представители ОО «Журналисты» рассказали региональным наблюдателям о системе мониторинга, требованиях к информационным сообщениям. Также Медиа представитель КР Акмат Алагушев разобрал вместе с участниками тренинга наиболее часто встречающиеся нарушения прав журналистов и СМИ на примере некоторых кейсов и дал им юридические комментарии.

Наблюдатели в каждом регионе будут фиксировать все факты нарушения прав журналистов и СМИ и готовить информационные сообщения о них. ОФ «ИМП» по наиболее важным случаям будут давать свои юридические комментарии. Все сообщения будут регулярно выставляться на сайте ОО «Журналисты» (http://journalist.kg/).

В качестве региональных наблюдателей были взяты известные в своем регионе журналисты: по Джалал-Абадской области – Жалил Сапаров, Ошской области – Гульзат Газиева, Нарынской области – Кумендер Усупов, Таласской области – Козубек Иманкулов, Иссык-Кульской области – Жумагуль Барктабасова, Баткенской области – Жениш Айдаров и Чуйской области и г.Бишкек – Азамат Касыбеков.

Мониторинг позволит получить количественные и качественные показатели для оценки состояния уровня состояния свободы слова в стране. Помимо этого он будет способствовать повышению юридической грамотности и защищенности журналистов и СМИ, т.к. тем, чьи права были нарушены, будет оказываться юридическая помощь.

Отметим, что ОО «Журналисты» беспрерывно с 2002 года по 2007 год, а также с некоторыми перерывами до 2010 года включительно проводило мониторинги нарушений прав журналистов и СМИ в КР.

Некоторые моменты из тренинга: