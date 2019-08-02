На телеканал Life подают в суд из-за нарушения нарушение имущественных прав

Режиссер первого кыргызского мюзикла «Дарак ыры» Айбек Дайырбеков решил подать в суд на руководство канала Life, в эфире которого картину показали без разрешения авторов.

«Они не выходили с нами на связь. Мы обратимся к ним через суд. Мы поручили дело юристам, они будут целиком заниматься этим», — говорит он.

До этого супруга режиссера Толкун Дайырбекова написала об этом инциденте на своей странице в Facebook. По ее словам, юристы готовили претензионное обращение с требованием компенсации за нарушение исключительного права. В случае неудовлетворения претензионного обращения правообладатели были намерены обратиться в суд.

«Столько сил, энергии, финансов, времени вложено в создание первой кыргызско-российской кинопродукции, мюзикла «Дарак ыры». Как можно без разрешения, воровски пускать в эфир авторский продукт?! В самом начале для пиара нам приходилось обращаться на многие телеканалы с просьбой о взаимовыгодном сотрудничестве. Почему тогда они не работали с нами, а теперь бесплатно, нарушая все права, да ещё и с повтором, ставят в эфир, зарабатывают на нашем продукте, на бесконечно идущей во время показа фильма рекламе! Беспредел», — возмущалась она.

Студии Central Asia Film и «Синетрейн», обладающие исключительными имущественными правами на фильм «Дарак ыры» («Песнь древа») предостерегли другие телеканалы, вещающие на территории КР, и интернет-ресурсы от подобных действий.

«Правообладатели не намерены молчать в случае нарушения их исключительных имущественных прав на данный фильм и готовы к использованию всех правовых средств для привлечения нарушителей к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности», — написала Толкун Дайырбекова.

На основании договора между студией Central Asia Film и КТРК, эксклюзивное право показа по телевидению на территории КР принадлежит КТРК. Официальная телевизионная премьера фильма состоится 31 августа 2019 года на этом КТРК.

Пока комментариев со стороны телеканала Life нет.

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек