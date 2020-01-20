На суде по иску семьи Матраимовых к СМИ представитель информагентства 24.kg заявил о готовности к мировому соглашению

20 января в Свердловском райсуде Бишкека продолжился процесс по иску Матраимовых против «Азаттыка», «Kloop.kg», «24.kg» и персонально журналиста Али Токтакунова. Иск подан по защите чести и достоинства. На суде председательствует судья Жылдыз Ибраимова.

Представитель ОО «Журналисты» побывал на суде. Нужно отметить, что новым адвокатом истцов стал бывший член ЦИК Канатбек Азиз (вместо Ждановой). А новым защитником общественного фонда «Исмаил Ата» и супруги Искандера Матраимова Миновар Жумаевой стала юрист Елена Байдаева.

Юристы семьи Матраимовых напомнили суду, что ждут от СМИ ответа на вопрос: будут ли они опубликовывать опровержение и пойдут ли на мировое соглашение?

Адвокат Эмиль Жандаев (правовая клиника «Адилет»), который защищает «24.kg», сообщил, что это СМИ не проводило расследование, а лишь перепечатало его. Информагентство «24.kg» готово выслушать мнение и доводы истцов.

Адвокат, представляющий интересы «Kloop.kg», сообщил, что СМИ не готово публиковать опровержение, однако оно готово встретиться с истцом и обсудить возможность переговоров.

Адвокат Алагушев, который защищает «Азаттык», также отметил, что его подзащитные не готовы писать опровержение. Но не исключают в будущем договориться с истцом, так как вариантов много.

Суд дал несколько дней, чтобы стороны могли договориться о мировом соглашении. Но у адвокатов ответчиков было несколько прощений и ходатайств. В том числе и об отводе судьи Жылдыз Ибраимовой. Эти вопросы, скорее всего, будут рассмотрены в следующем судебном заседании.

Напомним, Матраимов подали иск против «24.kg», «Азаттыка», «Kloop.kg» и журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22,5 млн сомов — к «Азаттыку», 12,5 млн — к «Kloop.kg», 15 млн — к «24.kg», к журналисту Токтакунову — 10 млн.

Институт Медиа Полиси считает, что этот иск подан для запугивания других СМИ, а решение суда назвал давлением на СМИ.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек