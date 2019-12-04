На съемочную группу NewTV напали и разбили камеру. Журналисты написали заявление в милицию

Об этом ОО «Журналисты» сообщил генеральный продюсер телеканала NewTV Алтынбек Деркембаев. По его словам, это факт уже зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков.

«На съёмочную группу телеканала NewTV было совершено нападение. Это произошло во время рейда предприятия «Тазалык» по демонтажу незаконных строений в Бишкеке. Во время работы журналистов на телеоператора Калыбека Абдымомутова напали трое неизвестных. Они сломали видеокамеру телекомпании. На неоднократные призывы прекратить незаконные действия в отношении журналистов нарушители порядка не реагировали. Тогда мы вызвали милицию. Они спешно покинули место события на частном авто и даже совершили наезд на корреспондентов NewTV. В результате чего, оператор Абдымомутов получил телесное повреждение», — говорит А.Деркембаев.

Неизвестные лица наехали на ногу журналиста. Журналист обратился в больницу. Пока врачи не поставили диагноз.

«Пока мы не оценивали материальный ущерб компании. Телевизионная техника очень дорогая. Сама повреждённая камера стоит около 7-8 тысяч долларов. То есть нам причинили ущерб в крупном размере. Наш оператор предупреждал нападавших, что техника дорогая и хрупкая. Но женщина, которая разбила камеру, кричала, что ее контейнер стоит больше», — говорит Алтынбек Деркембаев.

По словам генпродюсера, нападавшие, возможно, являются хозяевами незаконных сооружений. Они напали именно на оператора, который фиксировал процесс демонтажа нелегальных контейнеров. При этом неизвестные кричали, чтобы оператор не снимал и вообще не реагировали на слова, что журналисты имеют право проводить сьемки.

Кстати, на месте присутствовали сотрудники мэрии и представители правоохранительных органов. Но несмотря на это нарушители смогли скрыться.

«Мы будем ждать от правоохранительных органов того, чтобы они нашли виновных. Мы ждем от возмещения ущерба и надеемся, что наш коллега не получил серьезных увечий», — добавил Деркембаев.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек