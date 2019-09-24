На сайте телеканала «Апрель» поставили автоматическую блокировку, чтобы защитится от DDоS-атак

«Мы даже не знаем идут ли на нас сейчас DDоS-атаки. У нас стоит программа, которая автоматически отсекают все IP – адреса, с которых идут запросы», — рассказал ОО «Журналисты» директор ТВ Дмитрий Ложников.

Напомним, 19 сентября на сайт телеканала «Апрель» было совершено пять DDоS-атак.

По информации технических специалистов этого СМИ, атаки были довольно слабыми, поэтому без труда заблокированы.

По словам Дмитрия Ложникова, за месяц до этого на условиях анонимности сотрудникам телеканала сообщили, что на сайт «Апреля» планируется произвести мощные хакерские атаки. Акция связана якобы с намерением внести изменения в тексты некоторых материалов с целью в последующем обвинить редакцию «Апреля» в «разжигании розни» или «призывах к насильственному свержению власти».

«Учитывая политическую обстановку и незаконные действия по насильственному закрытию телеканала «Апрель», редакция оставляет за собой право рассматривать эту версию как наиболее вероятную. Отметим, «Апрель» всегда работал и продолжает работать, соблюдая законодательство КР и этические нормы», — подчеркнул Ложников.

Нужно сказать, что эфир телеканала был остановлен 7 августа во время событий в селе Кой- Таш. Через два дня следственные органы наложили арест на здание «Медиа Форума», где и располагалось это СМИ.

Сегодня журналисты «Апреля» продолжают работу в социальных сетях: Facebook, Instagram и на YouТube-канале.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек