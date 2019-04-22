На республиканский конкурс «Свобода слова глазами карикатуриста» поступило 68 работ (исправлено)

На сайт «Карикатура» размещены последние работы, поступившие на республиканский конкурс «Свобода слова глазами карикатуриста».

Всего на конкурс поступило 68 работ от 23 авторов.

Скоро все работы будут предоставлены на оценку жюри. В состав последнего включены представители медиа организаций Кыргызстана, а также профессиональные художники.

Торжественное открытие выставки карикатур состоится 3 мая в Международный день свободы прессы в Бишкекском гуманитарном университете. Там же будут озвучены имена победителей и вручены призы.

Напомним, что конкурс был организован при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан». Партнером конкурса является Бишкекский гуманитарный университет.