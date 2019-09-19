На пресс-конференции лидера партии «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова силой вывели журналистов

18 сентября на встрече с прессой экс- спикер ЖК высказал свою точку зрения по недавнему инциденту на кыргызско-таджикской границе. Журналисты стали интересоваться: какова была его роль в передаче некоторых земель Таджикистану, когда тот был секретарем Совета безопасности КР. Лидер «Бүтүн Кыргызстан» стал намекать, что журналисты слишком молоды и некомпетентны в этом вопросе.

Журналиста телекомпании Next TV Жоодар Бузумов, который стал наставать на том, чтобы политик ответил на вопросы, пытались выдворить из кабинета сторонники политика. Журналист стал сопротивляться – завязалась потасовка. Затем охрана Адахана Мадумарова силой вывела уже другого сотрудника СМИ. Тогда остальные представители СМИ также вышли на улицу.

В это время Адахан Мадумаров вышел из кабинета и заявил, что пришедшие журналисты не знают о чем говорят, потому что слишком молоды. «Этот вопрос рассматривался, когда вы только родились. Вы не знаете этого, не понимаете. Поэтому я вам объясняю, что такое делимитация, демаркация и денонсация», — сказал Мадумаров.

Позже Жоодар Бузумов заявил своим коллегам, что по согласно предложенной теме на встрече с Адаханом Мадумаровым он должен был рассказать о ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. При этом он отметил, что на встрече присутствовали и сторонники политика, которые перебивали журналистов и не давали им слово.

По словам корреспондента Пятого канала Сыргака Бактыярова, которого тоже вывели в коридор, бывший спикер ЖК не хотел отвечать на вопросы о приграничных конфликтах. «Он просто начал читать нам мораль и унижал. Ему бы просто нужно было вежливо сказать: я не хочу отвечать на вопросы. Вместо этого он обвинил нас в продажности», — говорит журналист.

В качестве иллюстрации взят скриншот с видео Next TV.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» в Чуйской области и г.Бишкек