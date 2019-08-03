МВД проведет внутренне расследование инцидента с участием оператора «Клоопа»

В МВД внутреннее расследование стычки журналистов «Клоопа» с неизвестными мужчинами начали 2 августа. То есть спустя день после инцидента. Об этом сообщает редакция «Клоопа».

Напомним, редакция «Клоопа» потребовала от МВД наказать неизвестных людей, которые отобрали сотку у журналиста издания. Напомним, неизвестный мужчина в гражданской одежде силой отобрал телефон оператора «Клоопа» Бекжана Асылбекова во время освещения пикета в поддержку сестер Хачатурян, который проходил в Бишкеке 31 июля. Журналисты подозревают, что нарушитель может быть сотрудником МВД. Об этом сообщил главный редактор «Клоопа» Эльдияр Арыкбаев.

По его словам, в начале пикета мужчина в розовой футболке снимал участников мирного собрания на телефон. Одна из участниц пикета подошла к нему и спросила, зачем он снимает их. По ее словам, мужчина представился сотрудником РОВД, а затем попытался забрать у нее телефон.

В этот момент оператор «Клоопа» начал снимать инцидент. Мужчина, заметив съемку, силой отобрал телефон у журналиста. Это заметили другие журналисты, которые потребовали разъяснений. Мужчина отказался показывать удостоверение, но в итоге вернул телефон.

Позже к нему присоединились двое других мужчин в гражданской одежде, один из которых представился сотрудником милиции, но также отказался предоставлять удостоверение. Он заявил, что журналисты не имеют право снимать их.

Сотрудники «Клоопа» обратились за помощью к милиционерам в форме, которые наблюдали за пикетом, но они проигнорировали какие-либо просьбы отреагировать на нарушения прав журналистов.

По словам главного редактора «Клоопа» Эльдияра Арыкбаев, юристы издания видят в этой ситуации несколько нарушений со стороны предположительных сотрудников милиции.

Например, действия одного из мужчин попадают под определение «открытое завладение чужим имуществом». Подобные действия недопустимы, тем более, со стороны сотрудника милиции, которые призваны обеспечивать безопасность граждан и высказывать уважительное отношение к журналистам во время освещения мирных собраний, как об этом написано в законе «Об органах внутренних дел».

Также мужчины не имели права запрещать съемку, которая ведется на законных основаниях. Если подтвердится, что они действительно являются сотрудниками милиции, то они должны понести наказание за препятствия для свободного сбора информации журналистами и превышение должностных полномочий.

«Кроме того, если будет доказано, что мужчины в гражданской одежде — сотрудники милиции, то они должны также понести ответственность за нарушения закона «Об органах внутренних дел», в котором сказано, что милиционеры должны показывать свои документы по требованию любого гражданина Кыргызстана. Наказание должны понести также сотрудники милиции в форме, которые бездействовали, когда к ним обратились с просьбой о помощи», — считает Эльдияра Арыкбаев.

Фотография взята с сайта https://kloop.kg/

Азамат Касыбеков,

Представитель ОО «Журналисты» в Чуйской обл. и г.Бишкек