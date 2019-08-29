Минкультуры предлагает принять резолюцию по борьбе с фейковыми новостями

Министерство культуры, информации и туризма планирует принять резолюцию по борьбе с фейковыми новостями. Такое решение было принято на круглом столе, посвященном вопросам защиты граждан от влияния фейковых новостей, сообщает «Азаттык».

В мероприятии приняли участие пресс-секретари государственных органов, руководители СМИ и журналисты, а также представители медиа организаций.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов считает, что опасность фейковых новостей заключается в «подрыве доверия людей к профессиональной журналистике, демократическим институтам, а также осложнению деятельности государственных органов».

Приглашенные медиа эксперты рассказали о распространении фейковых новостей в КР, информационной кампании «Три точки. Знай, что смотришь!», деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ и роли пресс-служб госорганов в противодействии фейковым новостям и деструктивной информации.

Участники круглого стола обсудили вопросы повышения уровня медиаграмотности населения и развития критического мышления у людей, а также вопросы борьбы с фейковыми новостями.

По итогам встречи было предложено принять соответствующую резолюцию. Для разработки проекта резолюции всем участникам было предложено мероприятия внести свои рекомендации.