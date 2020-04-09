Милиционеры не нашли преступников, вломившихся в офис сайта «ПолитКлиника»

Руководство интернет издания «ПолитКлиника» передало в милицию видеодоказательства ограбления офиса редакции. Но, по словам журналистов, силовики игнорируют инцидент.

Об этом ОО «Журналисты» рассказала главный редактор издания Дилбар Алимова. По ее словам, ограбление было связано с деятельностью журналистов, а не было простой кражей. Поэтому это дело должно было рассматриваться иначе.

«Когда прибыла оперативная группа, то работники милиции сказали нам, мол, вы сами, наверное, и организовали эту кражу. Поэтому у нас возникли сомнения в их объективности. Мы занимаемся журналистским расследованием, поэтому решили провести собственное расследование. Мы пытались собрать видео с камер наблюдения ближайших зданий. Оказалось, что есть камеры, которые могли зафиксировать подозреваемых. Мы попросили милиционеров это выяснить, но не получили ответа», — говорит главред.

Как говорит Дилбар Алимова, некоторые владельцы камер отказались предоставить записи. Ведь сбором доказательств должны были заниматься силовые структуры. Нужно сказать, что записи автоматически стираются после определенного времени. Журналистка опасается, что из-за бездействия следователя записи будут потеряны безвозвратно.

По словам Дилбар Алимовой, следователь не особо горит желанием расследовать «кражу простого блокнота». Журналисты также просили приобщить к делу записи в рамках системы «Безопасный город». Как говорит главный редактор, следователь игнорирует запросы и не отвечает на звонки.

Напомним, в ночь на 3 марта неизвестные проникли в офис сайта «ПолитКлиника». В кабинете были разбросаны вещи, документы, исчез один хард-диск с важными данными. По версии Алимовой, преступники не забрали дорогую технику, а значит у них были другие цели, а не кража.

Дело расследует УВД Первомайского района Бишкека. Начато досудебное производство по статье 90 «Кража в незначительном размере». Пресс-секретарь УВД Первомайского района города Бишкека Алмаш Бекбоева сообщила, что расследование о краже в офисе СМИ продолжается и дополнительная информация будет опубликована.

С 2013 года «ПолитКлиника» издавалась в виде газеты, в 2017 году был запущен сайт. Журналисты издания стали одними из первых, кто начал сверять декларации с реальным имуществом политиков. Это издание опубликовало множество расследований на кыргызском языке. Их материалы перепечатывали многие СМИ.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек