Международная летняя школа журналистики и коммуникации

Представители СМИ и новых медиа из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, молодые журналисты, блогеры и педагоги могут принять участие в работе этой школы.

Летняя школа «Медийная и информационная грамотность (МИГ): новые парадигмы межкультурного диалога», организованная Научным центром гуманитарных исследований «Медиасфера» факультета журналистики Казахского национального университета, пройдет с 13 по 15 июля на озере Иссык-Куль, Кыргызстан.

Программа школы включает два модуля: «МИГ и культурный плюрализм» и «МИГ и сближение культуры». Занятия будут проходить на русском и казахском языках.

Программа включает семинары, тренинги и мастер-классы.

Плата за участие в программе для студентов составит 10 000 тенге, для журналистов – 15 000 тенге.

Заявки принимаются до 9 июля.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Источник: Ijnet.org