Медиасообщество расценивает иск на журналиста «Азаттык» Ыдырыса Исакова как попытку ограничить свободу слова (дополнено)

Медиасообщество Кыргызстана расценивает факт подачи со стороны полковника милиции в отставке Жалила Атамбаева пятидесятимиллионного иска в суд на журналиста «Азаттык» Ыдырыса Исакова как попытку ограничить свободу слова.

Поводом для иска в 50 миллионов сомов стало журналистское расследование «Ош: салыктан буйтаган «ишкерлер» («Ош: скрывшие налоги «предприниматели»).

Cоздается ощущение, что такая непропорционально высокая сумма истребуемой моральной компенсации направлена только для того, чтобы оказать на Ыдырыса, лауреата премии за лучшее журналистского расследование имени Улана Эгизбаева, моральное давление и таким образом помешать работе журналиста и остановить дальнейшие расследования.

Мы считаем, что Ыдырыс проводит самую важную для журналиста работу – расследование в целях борьбы с коррупцией и поддержания общественного интереса. Актуальность журналистских расследований, в стране строящейся демократии и провозглашающей борьбу с коррупцией, трудно переоценить. В основе любого журналистского расследования поиск информации в интересах общества, которую заинтересованные лица пытаются от него скрыть.

О важности работы Ыдырыса указывает и факт того, что после выхода расследования Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями КР возбудила уголовное дело по фактам, озвученным Исаковым. По данным ГСБЭП, в Едином реестре преступлений и проступков факты зарегистрированы по статье 232 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей) Уголовного кодекса КР. Создана следственно-оперативная группа. Начато досудебное производство.

Мы знаем Ыдырыса Исакова как одного из ведущих журналистов-расследователей Кыргызстана. В своей работе он ищет факты и стремится соблюдать журналистскую этику. Журналист-расследователь сообщает, что при съемке материала он несколько раз просил бизнесмена высказаться по поводу обвинений против него, чтобы включить эти объяснения в материал. О своей готовности взять интервью у предпринимателя, чтобы отразить в своих материалах его мнение, журналист заявляет и после получения повестки в суд. И это указывает на желание журналиста отразить в своем материале все стороны, и таким образом дать обществу самую полную информацию о вопросе.

Мы призываем Жалила Сатышевича Атамбаева отозвать иск из суда и обратиться в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ в целях досудебного разбирательства.

«Независимый союз журналистов Кыргызстана»,

ОО «Журналисты»,

Институт Медиа Полиси,

ОФ «Центра Медиа Развития»,

Интерньюс в Кыргызстане,

Фонд МедиаКонсалт,

Фонд расследовательской журналистики,

Kaktus.Media,

Азаттык,

24.kg,

Говори ТВ

ОФ «Контент-Медиа» (Жалал-Абад),

Телеканал «Апрель»,

Фонд Инициативы РИО,

Ассоциация телерадиоорганизаций,

ОФ «Центр поддержки СМИ»,

Гулиза Суванова,

Абдумомун Мамараимов,

Гульзат Газиева,

Гульжан Ажиматова,

Хулькар Исамова,

Динара Ошурахунова,

Элима Жапарова,

Махинур Ниязова,

Тамара Валиева,

Кумондор Усупов,

Жумагул Барктабасов,

Жениш Айдаров,

Козубек Иманкулов,

Нарын Айып…

