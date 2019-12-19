Медиасообщество Кыргызстана осудило массовые DDoS-атаки на СМИ

19 декабря от имени известных медийных организаций страны было распространено обращение, в котором отмечается ухудшение обстановки со свободой слова в связи с массовой DDoS-атакой на СМИ, многомиллионными исками и арестами банковских счетов расследовательских редакций, а также угрозами личной безопасности журналистов.

Напомним, что ряд интернет-изданий подверглись беспрецедентной по масштабам DDoS-атаке, в том числе сайт ОФ «Центр медиа развития». Это случилось сразу после того, как 17 декабря в 16.00 часов ресурс factcheck.kg опубликовал расследование «Просто факты: люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова и сколько они стоят». В результате данной атаки сайт Factcheck.kg перестал функционировать.

Далее DDoS-атаке подверглись другие интернет-издания, разместившие у себя материал factcheck.kg: kloop.kg, kaktus.Media, Today.kg, economist.kg, govori.tv, vb.kg, knews.kg, pk.kg. Также был взломан сайт ОФ «Центр медиаразвития» medialaw.kg.

Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики» исследовал киберинцидент, связанный с DDоS-атакой на интернет-ресурсы в Кыргызстане.

Как было установлено специалистами, на сайт Factcheck.kg было направлено более 200 ГБайт трафика за период с 16:00 до 22:00, что составляет приблизительно 75 МБит в секунду, пиковая нагрузка была около 115 мБит в секунду, или около 20 ГБайт в час.

«Как известно, во многих странах DDoS-атаки часто используются как инструмент борьбы с правозащитными, расследовательскими медиаресурсами. По сути любой, располагающий денежными средствами, может «заказать» такую хакерскую атаку, ее стоимость на специфических форумах составляет от 150 долларов США в час (в зависимости от типа и мощности атаки). Зафиксированная техническими специалистами DDoS-атака на кыргызстанские интернет-ресурсы является не самой мощной», — сообщает «Гражданская инициатива интернет-политики».

«Сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу и указывает на наличие давления на независимые СМИ в Кыргызстане. Бездействие со стороны государственных органов, которые в таких случаях должны проявлять активную позицию по обеспечению конституционного права граждан на свободу слова, может привести к серьезному откату от демократических принципов и полной стагнации в развитии. Стоит отметить, что согласно Конституции КР каждый имеет право на свободу выражения мнения, и непосредственно государство должно обеспечить все условия для развития свободных, независимых и плюралистических СМИ», — написано в обращении медиасообщества.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек