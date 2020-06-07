Медиаорганизации просят не торопиться с поправками о трансляции «ОРТ» и «РТР» в Кыргызстане

В профильном комитете парламента запланировано рассмотрение во втором чтении поправок в Закон «О телевидении и радиовещании».

Представители медиасообщества выступили против принятия этого законопроекта в предлагаемой редакции, так как это может серьезно затормозить развитие отечественного телерынка.

Представительство Интерньюс в КР сегодня, 5 июня, направило обращение в адрес председателя комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобековой с просьбой предоставить возможность участия представителей медиаиндустрии при рассмотрении вышеуказанного законопроекта. Обсуждение в комитете запланировано на 8 июня 2020 года.

В обращении говорится:

— Предлагаемый законопроект перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке, которые зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных рыночных отношений.

Обращаем внимание депутатов на имиджевые последствия для Кыргызстана после принятия подобных законодательных инициатив. Так, реализация предлагаемых норм в части «вредоносности контента» требует наличия серьезной научной (психологической, педагогической, лингвистической и др.) и технической базы, которая, к сожалению, отсутствует в отраслевом министерстве и стране в целом.

Другими словами, отсутствие критериев определения «вредоносности контента» может послужить негативной практикой в ограничении свободы слова.

Полный текст обращения здесь.

Институт медиа полиси присоединяется к медиасообществу и направил подробный анализ предлагаемого законопроекта в парламентский комитет.

Полностью анализ можно прочитать здесь.

ИМП считает, что принятие изменений в данной редакции закона нарушает принципы равенства и справедливости для кыргызских производителей информационной продукции.

«Продление наилучших условий для иностранных каналов недопустимо, поскольку это приведет к необратимому разрушению отечественной медиаиндустрии, и, соответственно, в целом будет нанесен урон экономике республики», – говорится в обращении ИМП.

Проанализировав данный законопроект, Институт медиа полиси пришел к выводу, что он нуждается:

— в тщательной проработке норм части 2 статьи 40 и статьи 48 с учетом опыта и интересов медиаиндустрии;

— в исследовании экономических затрат из государственного бюджета на финансирование деятельности уполномоченного органа в лице правительства;

— в проведении анализа регулятивного воздействия, поскольку данный законопроект затрагивает интересы предпринимателей в сфере телевещания;

— в расширенном обсуждении с участием всех заинтересованных сторон, на которые распространяются данные изменения, с приглашением независимых медиаэкспертов.

Также с обращением выступил Индустриальный медиакомитет, объединяющий основных телевещателей КР, где отмечается:

— Период чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19, оказал негативное влияние на финансовую емкость рекламного рынка страны и осложнил вопросы работы и выживания отечественных СМИ. Так, мы наблюдаем значительное снижение объема рынка, который на данном этапе, по оценкам экспертов, составит не более $3 млн за этот год, тогда как за 2019-й он оценивался в $6 млн. На эти деньги осуществляют свою деятельность более 50 телеканалов, и указанного бюджета будет недостаточно для выживания всех каналов, вещающих на территории Кыргызстана. Более того, столь значительное падение бюджетов приведет к ухудшению качества отечественных СМИ в целом.

Согласно законопроекту, иностранные телеканалы освобождаются от исполнения законов КР в производстве отечественного контента и контента на государственном языке, что создает неравные условия конкуренции с этими каналами. При этом оплата за ретрансляцию производится из госбюджета, что в свою очередь создает риски открытия рекламных блоков на данных телеканалах в попытке скомпенсировать затраченные ресурсы.

Учитывая популярность этих телеканалов, местный телевизионный рынок, по оценкам экспертов, может потерять до трети доходов. Таких потрясений отечественные телеканалы не выдержат, учитывая 50-60% падение медиарынка из-за COVID-19 в 2020 году.

ИМК подготовил справку, где обращается внимание на условия межправительственного договора:

— Так, согласно статье 3 вышеуказанного документа, определено, что «кыргызская сторона разрабатывает и осуществляет необходимые организационно-технические мероприятия по обеспечению качественного приема программ российских телерадиовещательных организаций на территории республики». Т. е. кыргызская сторона обязуется лишь обеспечить технические и организационные вопросы о приеме программ на территории КР.

При этом в соответствии со статьей 5 соглашения установлено, что «программы российских телерадиовещательных организаций распространяются на территории Кыргызстана на платной основе путем заключения договоров между заинтересованными организациями сторон (в каждом таком контракте должны определяться объемы вещания, условия передачи рекламных роликов, форма платежей и взаимных расчетов, в том числе за услуги предприятий связи, осуществляющих распространение программ)».

Таким образом, согласно вышеуказанному межправительственному договору, устанавливаются условия, в рамках которых возможно распространение программ российских телерадиоорганизаций по заключенному договору на платной основе (т. е. кыргызская сторона должна получать соответствующие денежные средства).

Полный текст справки

Internews.kg