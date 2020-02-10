Медиафорум «Опыт и перспективы развития расследовательской журналистики» пройдет в г. Бишкек

Дата проведения: 12 февраля 2020 года, начало в 13:30

Место проведения: Конференц-зал отеля “Орион” г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21.

В рамках первой части мероприятия приглашенный гость форума Ольга Симанович, региональный редактор Глобальной сети журналистов-расследователей /Global Investigative Journalism Network (Украина), выступит с презентацией «Как оставаться на гребне расследовательской журналистики в 2020 г.?».

Во второй части форума пройдет церемония награждения победителей II ежегодного конкурса журналистских расследований и вручение премии имени Уланбека Эгизбаева.

В декабре 2019 года, в рамках реализации своей миссии, Фонд расследовательской журналистики объявил конкурс на ежегодную Премию им. Уланбека Эгизбаева за лучшее журналистское расследование.

Основная цель конкурса заключается в повышении интереса журналистов к развитию жанра расследовательской журналистики в КР, а также инициативам, направленным на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных схем и противоправных явлений в обществе.

По итогам конкурса определены самые лучшие работы, авторы которых будут награждены специальной статуэткой, денежными призами, а также дипломами.

В рамках мероприятия будет организована фото выставка автобиографии Уланбека Эгизбаева и его достижений в сфере журналистики, а также показ фильма памяти Уланбека Эгизбаева «Улан уланат».

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/qh4iFowo7CrUE1Mk7 до 18.00 часов 10 февраля 2020 г.

Мероприятие организовано ОФ «Фонд расследовательской журналистики» (www.jif.kg) при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

За дополнительной информацией можете обращаться к Гулмире Эсенгелдиевой по тел: 0700 777-856, либо по эл. почте g.esengeldieva@gmail.com