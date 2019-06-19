Медиа сообщество Кыргызстана сделало заявление

Медиа сообщество Кыргызстана призывает власть отреагировать на каждый факт, заявленный в последних журналистских расследованиях, проведенных нашими коллегами в целях борьбы с коррупцией в нашей стране.

Жанр расследований поднялся на качественно новый уровень в Кыргызстане, мы приветствуем огромное внимание граждан к журналистам и их работам. При этом мы призываем журналистское сообщество к объединению внутри цеха, так как основной задачей расследований является борьба с коррупцией. Работа над ошибками и усовершенствование расследований — важный элемент развития, однако должен реализовываться в рабочем порядке и ни в коем случае не отвлекать внимание общественности и уполномоченных органов от полноценного расследования фактов коррупции, приведённых журналистами.

Журналистские расследования – это жанр, в котором журналисты не просто освещают события в стране, а поднимают насущные, острые вопросы и раскрывают нелицеприятные для власти, для общественности факты, информацию: несправедливость, превышение полномочий, системные проблемы в жизненно важных отраслях государства. Журналисты проводят расследования, чтобы иметь доказательную базу для своих заявлений, они создают общественный резонанс во имя общего блага и вскрывают нелицеприятные дела власть имущих и коррупционных схем. Журналисты-расследователи зачастую жертвуют не только своим временем и ресурсами, но и своей безопасностью, безопасностью своей семьи, а порой и здоровьем.

По закону государство обязано обеспечить доступ граждан к информации от государственных структур и органов местного самоуправления, но, к сожалению, в нашей стране реальная ситуация отличается от законодательной нормы.

Ограниченный доступ к информации и материалам, моральное давление, ритм расследовательской работы создают риски для погрешностей и ошибок. Но если суть вопроса касается важной проблемы, задача работы журналиста остается неизменной – повысить прозрачность работы государства, показать наличие существующих проблем для государства, для общества. Поэтому в такие моменты поддержка общественности, журналистского сообщества для расследователя становится критически важной. И в этом случае, критика коллег не должна отвлекать от основной задачи – выявить и показать общественности коррупционные схемы и злоупотребления властью. Она должна помогать улучшить, усилить доказательную базу расследования. В противном случае есть риск не только увода темы от изначальной проблемы и акцентирование внимания общественности на незначительных упущениях, и снижение интереса к общественно-значимой проблеме, но и снижения доверия к расследовательскому жанру. А в нашей стране он только начинает развиваться и получает широкую поддержку граждан.

Миссия журналиста – указать на проблему и показать ее источники, причины. А дальше в процесс должны вступать соответствующие госорганы, задачей который является отклик на общественный резонанс и проверка изложенной в расследовании информации.

Этим заявлением мы — сообщество профессиональных журналистов и просто неравнодушных граждан — хотим напомнить гражданам, что свобода слова и подотчетность власти перед обществом является одним из фундаментальных прав и принципов демократического государства. Люди во власти, в государственных структурах получают наш кредит доверия и большие полномочия и ресурсы для развития общего блага, в интересах каждого гражданина.

И наша задача, как сознательных граждан – объединяться и поддерживать наших коллег-журналистов, которые делают свою работу, проводят журналистские расследования и требовать от государства проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявленным в расследовании журналистов коррупционных схемам, подрывающим основы государственности и возможности для устойчивого развития Кыргызстана.

Независимый Союз журналистов КР,

ОО «Журналисты»

Институт Медиа Полиси (ОФ «Институт Медиа Полиси»)

Центр Медиа Развития (ОФ «Центр Медиа Развития»)

Internews in Kyrgyzstan (Представительство «Интерньюс-Нетуорк» в Кыргызстане)

Азамат Тынаев

Марат Токоев

Медиашкола им. Т.Турсуналиева

«Кактус Медиа»)

«ГовориТв»

«Эл гезит»

«Акчабар»)

« 24.kg »

Kloop.kg

Жалил Сапаров (ОФ «Контент Медиа», Джалал-Абад)

Аделя Лаишева

Тамара Валиева

Айсулуу Текимбаева

Адилет Бектурсунов

Аскер Сакыбаева

Мирлан Киизбаев

Динара Ошурахунова

Гулшайыр Абдирасулова

Джумабаев Авланбек

Елена Воронина

Бермет Букашева

Эльнура Алканова

Назира Ахмедова

Махинур Ниязова

Динара Аляева

Тынымгул Эшиева

Салима Джетыбаева

Алтынай Арстанбекова

Гульзат Газиева

Таалайбек Закиров

Кумондор Усупов

Жумагул Барктабасова

Жениш Айдаров

Козубек Иманкулов

Болот Темиров

Лейла Саралаева

Редакция газеты “Новые Лица”

Дмитрий Ложников

Телеканал «Апрель»

Гульзада Медралиева

Назгуль Калмамбетова

Нургуль Шаршембиева

ОО «Дом журналиста» (Каракол)

Гульшан Жолбунова

Нурипа Муканова

Нургуль Мусалиева

Алмаз Исман

Алмаз Карсымбек

Джамиля Абдрахманова

Султан Эшенкулов

Нарын Айып

Наргиза Нанакеева

Бибигуль Булебаева

Баян Джумагулова

Абай Илиязов

Акжибек Бейшебаева

Республиканский учебный центр медиакоммуникаций

Гульшат Юлдашева

Ислам Розиев

Мирзада Майчинова

Улукбу Амирова (Салам Баткен)

Гулнара Джурабаева (ОО «Эркин гезит”)

Гульшат Исамаматова

Толкун Наматбаева

Айдана Стамова

Сбор подписей продолжается

Рис. Руслана Валитова