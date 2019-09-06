Медиа форум «Шаг к успеху» пройдет в Оше

В честь своего 20-летия ОО «Журналисты» 9 сентября в Оше в большом актовом зале ОшГУ проводит республиканский медиа форум кыргызскоязычных СМИ «ШАГ к Успеху» («Ийгиликке КАДАМ»).

На данном форуме будут обсуждены проблемы и успехи кыргызской журналистики. В частности, участников ознакомят с итогами пяти месяцев мониторинга нарушений прав журналистов и СМИ, осуществляемого ОО «Журналисты» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

На форуме десять спикеров – представителей успешных кыргызскоязычных СМИ, сайтов, медиа проектов поделятся опытом своего успеха. Также участникам будут презентованы новые медиапроекты IREX и проведены мастер-классы по подкастам.

Надо отметить, что на кыргызском языке мероприятие в подобном формате проводится впервые.

Поддержку в проведении данного мерпориятия оказали Kyrgyz Concept, Фонд «Сорос-Кыргызстан», IREX, IFES, Ошский государственный университет, Т-Медиа Group.

ОО «Журналисты» является одним из самых старейших медиа организаций современного Кыргызстана. Оно было основано 24 ноября 1998 года для защиты прав журналистов и СМИ, продвижения ценностей свободы слова. Организация активно защищала журналистов в судах, публиковала заявления по фактам давления на журналистов, СМИ, ущемления их прав на свободу слова, первым в стране стала проводить мониторинги нарушений прав журналистов и СМИ, мониторинги работы СМИ во время различных выборов.

ОО «Журналисты» имеет также богатый опыт проведения различного рода обучающих мероприятий по журналистике. Организация принимала активное участие во всех значимых мероприятиях медиа сферы страны: создание Этического кодекса журналистов Кыргызстана; проведение всех республиканских съездов журналистов; продвижение идеи создания общественного вещания, его создание и становление; учреждение Национальной газетной премии; создание Ассоциации издателей и распространителей периодической печати КР и т.д.

В июне 2008 года ОО «Журналисты» было принято в International Freedom of Expression Exchange (IFEX) – Международную сеть по защите свободы слова.

Контакты для получения более подробной информации:

ОО «Журналисты»: (312) 29-94-52, 0772 28-18-78, 777 45-10-83,

journalist.kg@gmail.com, http://journalist.kg/