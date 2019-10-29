Правительство дало ответ, который не захотел давать “Кыргызнефтегаз”

В октябре Правительство КР предоставило жалал-абадскому общественному фонду «Контент-медиа» сведения, которые данный фонд не мог получить от открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» с мая месяца текущего года.

27 мая руководитель ОФ «Контент-медиа» Жалил Сапаров отправил письмо на имя руководителя ОАО «Кыргызнефтегаз» Р.Бостонова, в котором содержалась просьба предоставить информацию об объеме производства нефти за 2016-18 годы, о компаниях партнерах, к которым были отгружена нефть и объемах этой нефти, а также об объемах нефтепродуктов, потерянных в результате хищений. Этот письменный запрос был передан журналистом ОФ «Контент-медиа» специалисту по связям с общественностью ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслану Абдумуталип уулу, который расписался, что получил это письмо.

Однако ОАО «Кыргызнефтегаз» не предоставил ответа в указанные законом сроки. ОФ «Контент-медиа» в целях восстановления нарушенного права, а также принятия меры в отношении компании 18 июня 2019 года обратился к прокурору области Айбеку Турганбаеву. К сожалению, и это действие фонда было безрезультатным. В письме заместителя прокурора области Р.Нурматова от 2 июля говорилось о том, что в отношении ОАО «Кыргызнефтегаз» невозможно применить законные меры. Далее в письме сообщалось, что в Министерстве юстиции КР ОАО «Кыргызнефтегаз» зарегистрировано как частное предприятие. И потому органы прокуратуры не могут его проверить. Областная прокуратура, ссылаясь на то, что согласно статье 5 Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» журналист имеет право запрашивать и получать общественно-значимую информацию в государственных органах, органах самоуправления граждан, общественных объединениях, предприятиях, учреждениях и организациях, советует обратиться в суд в частном порядке.

Так как от прокуратуры не было никакой помощи, общественный фонд 10 сентября 2019 года обратился с письмом к Премьер-министру КР М.Абылгазиеву с просьбой восстановить нарушенные права на доступ к информации и предоставить запрашиваемые сведения. В этом письме было также отмечено, что руководитель ОАО «Кыргызнефтегаз» Р.Бостонов пытался оказать давление на руководителя фонда отправкой СМС на его личный номер телефона, попыткой перевода проблемы во взаимоотношениях между юридическими лицами на межличностные отношения, попыткой выноса этой проблемы на народный курултай Кара-Даринского сельского округа, давлением сторонников этого руководителя. В письме была высказана просьба, дать оценку таким действиям и принять соответствующие меры.

В итоге руководитель отдела информационного обеспечения Правительства КР Чынгыз Эсенгулов 15 октября 2019 ответил ОФ «Контент-медиа» и предоставил запрашиваемую информацию.

Те сведения, которые не захотел предоставлять ОАО «Кыргызнефтегаз», были подготовлены Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования и 24 сентября направлены Аппарату правительства. Однако в письме ничего не сказано о том, какие меры были приняты или будут приняты в отношении руководителя ОАО «Кыргызнефтега» Р.Бостонова, отказавшегося предоставлять информацию и нарушившего законные права ОФ «Контент-медиа».

Сведения, которые нужны были ОФ «Контент-медиа» от ОАО «Кыргызнфтегаз» для подготовки материала, вместо 14 дней, предусмотренных в законе, были получены спустя пять месяцев и только после обращения к главе правительства. В то же время никто не принес официального извинения за нарушенные права юридических сторон, журналистов на доступ к информации и в отношении руководителя ОАО «Кыргызнефтега», нарушившего эти права, не было принято никаких мер.

Жалил Сапаров,

представитель ОО “Журналисты” по Джалал-Абадской области