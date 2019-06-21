ОАО “Кыргызнефтегаз” нарушило право на доступ к информациию

Директор Жалал-Абадского ОФ «Контент-медиа», журналист Жалил Сапаров обратился к прокурору области Айбеку Турганбаеву с жалобой на председателя правления открытого акционерного общества (ОАО) «Кыргызнефтегаз» Рашита Бостонова.

В своем заявлении он пишет, что компания не ответила в сроки, указанные в законах, на его запрос о хищениях нефти в ОАО «Кыргызнефтегаз» и тем самым нарушило права журналиста на доступ к информации. Как отметил журналист, эти данные были необходимы для журналистского расследования.

Если быть точным, ОФ «Контент-медиа» 27 мая 2019 года отправило письмо на имя руководителя ОАО «Кыргызнефтегаз» Р.Бостонова, в котором содержалась просьба предоставить информацию об объеме производства нефти за 2016-18 годы, о компаниях партнерах, к которым были отгружена нефть и объемах этой нефти, а также об объемах нефтепродуктов, потерянных в результате хищений.

Этот письменный запрос был передан журналистом ОФ «Контент-медиа» специалисту по связям с общественностью ОАО «Кыргызнефтегаз», который расписался, что получил это письмо. Однако ОАО «Кыргызнефтегаз» не предоставил ответа в указанные в законе сроки. При телефонном разговоре со специалистом по связям с общественностью компании последний сообщил, что он заболел и что скоро они ответят на их письмо.

По словам журналиста Ж.Сапарова, ОАО «Кыргызнефтегаз» является ключевой нефтегазодобывающей компанией в стране и все, что касается его деятельности, является общественно значимой информацией. Особенно информация о хищениях добытых нефтепродуктов. Болезнь сотрудника компании не может являться оправданием нарушению закона, поскольку письмо было направлено на имя руководителя компании.

В своем заявлении на имя прокурора Жалал-Абадской области Ж.Сапаров просит восстановить его нарушенные права, а также принять меры в отношении компании. Прокурор области приняв заявление, пообещал принять меры в рамках закона.