Гендиректор КТРК пожаловался на угрозы от кандидатов в президенты

Руководитель Общественной телерадиокорпорации (КТРК) Илим Карыпбеков заявил об угрозах со стороны выдвиженцев на пост президента. Однако гендиректор телекомпании не назвал конкретных имен.

Карыпбеков заявил в интервью изданию 24.kg, что кандидаты на должность президента требуют эфирное время на КТРК и угрожают, когда слышат отказ.

Знал, ждал. Сегодня первые цветочки предстоящих выборов проявились! Пошли первые угрозы от активных участников выборов. Толи ещё будет! — ilim karypbekov (@ilimkm) 10 июля 2017 г.

По словам гендиректора, телеканал не может рекламировать претендентов на пост главы государства до 10 сентября, когда официально начнется предвыборная агитация.

«Все хотят одного — эфира. Многие хотят воспользоваться ситуацией, появиться в том или ином формате, якобы ссылаясь на новостное событие. Но до начала предвыборной агитации мы не можем давать рекламные сюжеты. Мы жестко стараемся пресекать любую информацию о тех, кто уже заявил о намерении баллотироваться, и о потенциальных кандидатах», — сказал он.

Карыпбеков не уточнил, какие именно угрозы он получил и кто за ними стоит. Глава КТРК сказал, что ожидал подобных действий в свой адрес.

«Как бы ни обвиняли КТРК в ангажированности или еще в чем-то, мы будем максимально придерживаться объективности, редакционной политики и действовать строго в соответствии с законодательством Кыргызстана», — сказал гендиректор телеканала.

Ранее Карыпбеков заявил о том, что не собирается оставаться на посту главы КТРК на второй срок. Он возглавил телеканал в феврале 2015 года. До этого Карыпбеков работал исполнительным директором аэропорта «Манас» и юристом мобильного оператора «Мегаком».

Главный телеканал Кыргызстана неоднократно критиковался правозащитниками и депутатами, в основновном из-за односторонних сюжетов, которые отражают позицию властей.

В начале апреля Наблюдательный совет КТРК отчитался перед парламентом о деятельности телеканала. Некоторые депутаты раскритиковали руководство, заявив, что телеканал не предоставляет эфир для оппозиции.

Однако глава КТРК Илим Карыпбеков посчитал критику необоснованной. Он заявил, что в парламенте часто критикуют телеканал, но к нему лично не поступило ни одной задокументированной претензии.

Рустам Халимов, “Kloop.kg”,

https://kloop.kg/blog/2017/07/10/gendirektor-ktrk-pozhalovalsya-na-ugrozy-ot-kandidatov-v-prezidenty/

