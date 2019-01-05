Консультационная встреча по написанию заявки и бюджета проектов в Фонд расследовательской журналистики

ОФ «Фонд расследовательской журналистики» в рамках объявленного Фондом конкурса на реализацию расследовательских проектов — https://jif.kg/ru/obyavlyan-ocherednoj-konkurs-malyh-grantov-na-realizatsiyu-rassledovatelskih-proektov/ приглашает всех заинтересованных лиц для участия на консультационной встрече. У вас будет возможность задать все вопросы по написанию заявки и бюджета, а также ознакомиться с опытом проведения журналистских расследований у ваших коллег. Встреча состоится 4 февраля 2019 г., время 15:00, в офисе Фонда «Сорос-Кыргызстан» по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко 55-А.

Для участия на консультационной встрече необходимо зарегистрироваться до 3 февраля 2019 г. включительно по номеру или what’s app: 0700 777 -856 (Гульмира Эсенгелдиева), либо по эл. адресу: g.esengeldieva@gmail.com

Напоминаем, крайний срок подачи заявок на грант до 15:00 15 февраля 2019 г.

Количество мест ограничено.