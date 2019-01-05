Министерство образования и науки КР информирует, что прием заявок на конкурс среди журналистов «Профессия – Учитель» продлен до 31 марта 2019 года.

Министерство образования и науки КР при поддержке Европейского Союза проводит конкурс среди средств массовой информации и интернет-изданий, а также фрилансеров и авторских коллективов на лучшие материалы, освещающие повышение престижа профессии “Учитель”, подготовку педагогических кадров, а также меры, направленные на повышение качества образования в Кыргызской Республике.

Итоги конкурса будут подведены до 15 апреля 2019 года, победители будут определены по номинациям: «Лучшая работа в печатных изданиях», «Лучшая работа на телевидении», «Лучшая работа на радио», «Лучший материал в интернет-изданиях».

Отметим, материалы могут отражать работу педагогических кадров, представляющих дошкольные, школьные, внешкольные образовательные организации, организации начального, среднего и профессионального образования; использование в учебном процессе инновационных методов, инклюзивных подходов и современных IT-технологий; а также в целом освещать предпринимаемые меры по повышению качества образования.

На конкурс должно быть представлено не менее трех материалов одного автора или коллектива авторов по тематике Конкурса, размещенные в СМИ с 17 октября 2018 г. по 31 марта 2019 г.

Авторы лучших работ получат сертификаты на приобретение оборудования на 30, 20 и 10 тысяч сомов.

Заявку необходимо выслать по адресу: г. Бишкек ул. Тыныстанова, 257, каб. 303 или выслать на эл адрес konkurs.edu.kg@gmail.com.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте Министерства образования и науки КР www.edu.gov.kg.

Заявка для индивидуальных авторов.docx

Заявка для редакционных коллективов.docx

Положение о конкурсе.docx