Конкурс среди журналистов КР на освещение историй о женщинах-лидерах

Общественное объединение «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в партнерстве с Республиканским учебным центром медиакоммуникаций в рамках проекта «Сотрудничество поколений женщин-лидеров» объявляет новый конкурс среди журналистов Кыргызской Республики на освещение историй о женщинах-лидерах.

Цель конкурса

Содействие повышению роли женщин в различных сферах жизни для более устойчивого развития жизнедеятельности общества.

Условия конкурса

В конкурсе могут участвовать сотрудники и внештатные журналисты республиканских и местных печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, а также интернет платформ. Рассматриваются материалы, размещенные/опубликованные за период с 1 марта 2016 по 1 февраля 2017 гг. об историях женщин — лидеров, которые должны определяться по следующим критериям:

Женщины, которые не были ранее лауреатами различных номинаций, связанных с признанием их лидерства;

Женщины, работающие в различных сферах;

Социально ориентированные с активной жизненной и гражданской позицией;

Имеющие значимые достижения в своей профессиональной сфере и/или в своем сообществе;

Имеющие деловые, организационные и коммуникационные навыки;

Имеющие последователей своего дела, своей команды.

Финалисты конкурса будут определяться по отдельности для телевидения, радио, прессы и интернет платформ.

В каком виде принимаются материалы?

— Теле-радио материалы должны быть загружены на видео или файловый хостинг (youtube, namba), организаторам по электронной почте отправляются только ссылки на них и следующие краткие сведения о материалах: дата выхода в эфир, тема, хронометраж, об авторе;

— Публикации должны быть отсканированы в формате pdf или jpeg, или ссылки на данные материалы в сети отправляются организаторам по электронной почте с информацией о дате публикации, теме и авторе;

— Журналисты, работающие в интернет-изданиях, интернет-платформах отправляют ссылки на свои материалы в интернете с краткой информацией о теме и авторе.

Критерии оценки материалов:

Соответствие материала объявленной конкурсом теме;

Актуальность и глубина раскрытия темы;

Аргументированность и объективность изложения;

Выразительность языка, точность, доступность работы;

Разносторонний, оригинальный подход;

Социальная значимость материалов.

Подведение итогов конкурса:

Финалистов определяет Конкурсная комиссия.

Итоги конкурса будут озвучены в канун Международного женского дня на торжественном мероприятии, где финалистам будут вручены сертификаты и ценные призы.

Общественное объединение «Кыргызская ассоциация женщин-судей» совместно с Республиканским учебным центром медиакоммуникаций оставляют за собой право последующего использования конкурсных работ, в том числе их публикацию по своему усмотрению, с обязательной ссылкой на автора.

Куда отправлять?

Адрес электронной почты для отправки конкурсных работ: kawjoffice@gmail.com

Телефоны для справок и консультаций: + 996 770 887920, +996 555 333 217.

Окончательный срок приема конкурсных материалов: 3 февраля 2017 года до 18.00.

Данный конкурс среди журналистов СМИ и интернет-изданий на освещение историй о женщинах-лидерах организовано Общественным объединением «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в партнерстве с Республиканским учебным центром медиакоммуникаций при поддержке Интерньюс и стал возможен благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID) при финансовой поддержке Министерства международного развития Великобритании (DFID) через грант Программы USAID по совместному управлению, реализуемой Ист-Вест Менеджмент Институтом.