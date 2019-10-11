Конкурс среди журналистов и блогеров Кыргызстана о гарантированной государством юридической помощи в КР

Цель конкурса: повышение осведомленности населения Кыргызстана о реализации на практике Закона КР «О гарантированной государством юридической помощи», расширение доступа к правосудию уязвимых групп населения.

Задачи конкурса:

Привлечение внимания общественности к обеспечению государственных гарантий в рамках ГГЮП (гарантированной государством юридической помощи).

Содействие освещению в СМИ ситуации с предоставлением ГГЮП и обеспечению доступа населения к получению ГГЮП.

Поддержка и поощрение профессионального мастерства журналистов и блогеров Кыргызстана.

Сторителлинг должен быть основан на реальных жизненных историях, с указанием имени, фамилий героев, должностей, города, района, села, государственных и муниципальных органов, другие конкретные детали.

Тематика материалов, написанных в жанре сторителлинг:

• Аналитические материалы, обзорные статьи с приведением кратких интервью героев темы.

Статьи с изложением опыта героя преодоления некоторой ситуации, связанной с получением консультативно-правовой или квалифицированной юридической помощью

Лонгриды (истории из жизни авторов статей в жанре сторителлинг).

Стандартные интервью вопросно-ответной формы с участием известных личностей о реализации закона О ГГЮП.

Материалы могут включать диалоги, размышления автора, описания условий и обстоятельств жизни социума, статистические данные.

Материал должен быть представлен по классической схеме: Завязка-Кульминация-Развязка.

Обязательным элементом является наличие героя, вокруг которого выстраивается повествование.

Материал должен быть новым и размещен в социальных сетях, или опубликован на страницах газет, показан по телеканалам в период с 20 сентября 2019 года до 18 часов 20 декабря 2019 года с хештегами #ГГЮП, #ОФЧеловекПравоСвобода.

Опубликованные материалы должны стать площадкой для организации обсуждений, многостороннего обмена мнениями о реализации Закона о ГГЮП в КР, социальным форумом, позволяющим привлечь внимание общественности к качеству предоставления консультативно-правовой и квалифицированной юридической помощи, гарантированной государством.

Все конкурсные материалы будут размещены на сайте и странице в фейсбуке Национальной сети за развитие ГГЮП и ОФ «Человек, право, свобода».

Отбор лучших работ состоится через открытое голосование на странице в фейсбуке Национальной сети за развитие ГГЮП в течение месяца в период с 20 декабря 2019 года 18-00 часов до 20 января 2020 года 18-00 часов.

Победители будут объявлены 22 января 2020 года на сайте и странице в фейсбуке Национальной сети за развитие ГГЮП и ОФ «Человек, право, свобода»

Награждение победителей состоится 25 января 2020 года на расширенном итоговом круглом столе в городе Бишкек по следующим номинациям:

— лучшая журналистская работа (три призовых места)

— лучший блогер (три призовых места)

Работы принимаются он-лайн. Форма отправки конкурсных работ находится здесь.