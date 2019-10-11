Конкурс среди журналистов и блогеров Кыргызстана о гарантированной государством юридической помощи в КР

Пятница Октябрь 11th, 2019
Рубрика: Новости, Объявления
Цель конкурса: повышение осведомленности населения Кыргызстана о реализации на практике Закона КР «О гарантированной государством юридической помощи», расширение доступа к правосудию уязвимых групп населения.
Задачи конкурса:
- Привлечение внимания общественности к обеспечению государственных гарантий в рамках ГГЮП (гарантированной государством юридической помощи).
- Содействие освещению в СМИ ситуации с предоставлением ГГЮП и обеспечению доступа населения к получению ГГЮП.
- Поддержка и поощрение профессионального мастерства журналистов и блогеров Кыргызстана.
Сторителлинг должен быть основан на реальных жизненных историях, с указанием имени, фамилий героев, должностей, города, района, села, государственных и муниципальных органов, другие конкретные детали.
Тематика материалов, написанных в жанре сторителлинг:
• Аналитические материалы, обзорные статьи с приведением кратких интервью героев темы.
- Статьи с изложением опыта героя преодоления некоторой ситуации, связанной с получением консультативно-правовой или квалифицированной юридической помощью
- Лонгриды (истории из жизни авторов статей в жанре сторителлинг).
- Стандартные интервью вопросно-ответной формы с участием известных личностей о реализации закона О ГГЮП.
Материалы могут включать диалоги, размышления автора, описания условий и обстоятельств жизни социума, статистические данные.
Материал должен быть представлен по классической схеме: Завязка-Кульминация-Развязка.
Обязательным элементом является наличие героя, вокруг которого выстраивается повествование.
Материал должен быть новым и размещен в социальных сетях, или опубликован на страницах газет, показан по телеканалам в период с 20 сентября 2019 года до 18 часов 20 декабря 2019 года с хештегами #ГГЮП, #ОФЧеловекПравоСвобода.
Опубликованные материалы должны стать площадкой для организации обсуждений, многостороннего обмена мнениями о реализации Закона о ГГЮП в КР, социальным форумом, позволяющим привлечь внимание общественности к качеству предоставления консультативно-правовой и квалифицированной юридической помощи, гарантированной государством.
Все конкурсные материалы будут размещены на сайте и странице в фейсбуке Национальной сети за развитие ГГЮП и ОФ «Человек, право, свобода».
Отбор лучших работ состоится через открытое голосование на странице в фейсбуке Национальной сети за развитие ГГЮП в течение месяца в период с 20 декабря 2019 года 18-00 часов до 20 января 2020 года 18-00 часов.
Победители будут объявлены 22 января 2020 года на сайте и странице в фейсбуке Национальной сети за развитие ГГЮП и ОФ «Человек, право, свобода»
Награждение победителей состоится 25 января 2020 года на расширенном итоговом круглом столе в городе Бишкек по следующим номинациям:
— лучшая журналистская работа (три призовых места)
— лучший блогер (три призовых места)
Работы принимаются он-лайн. Форма отправки конкурсных работ находится здесь.