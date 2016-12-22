Общественный Фонд «Республиканский учебный центр медиакоммуникаций», Программное направление ПРООН по устойчивому развитию и Проект ГЭФ-ПРООН «Усиление институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления и мониторинга экологической информацией» объявляют конкурс среди СМИ и журналистов, освещающих вопросы окружающей среды и экологические проблемы.

Цель конкурса:

улучшение информированности широкой аудитории, общественности и лиц, принимающих решения об основных экологических проблемах в Кыргызской Республике;

увеличение количества и повышение эффективности журналистских работ по тематике, связанной с вопросами экологии и охраны окружающей среды;

поощрение высокого профессионализма журналистов в этой области.

Основные номинации конкурса:

Конкурс проводится по трем основным номинациям:

Изменение климата в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Рамочной конвенции ООН об изменении климата;

Биоразнообразие в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН о биологическом разнообразии;

Состояние земель в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Кроме трех основных номинаций конкурса, оргкомитет предлагает дополнительные номинации за следующие материалы:

Cерия информационных сообщений/материалов о вреде ртути на здоровье населения;

Серия статей о безопасном обращении с медицинскими отходами в печатных изданиях.

Серия историй о лучших практиках или финансовых решениях для сохранения биоразнообразия.

Серия статей о взаимосвязи туризма и биоразнобразия .

Серия статей о выгодах для частного бизнеса от инвестирования в биоразнообразие в рамках корпоративной социальной ответственности

Серия новостных сообщений (2-3 в месяц) о реках Чу и Талас в on-line изданиях

Серия статей о водном хозяйстве Чуйской и Таласской областей в печатных изданиях

Видео репортажи/сюжеты — основные проблемы орошаемого земледелия в Чуйской области, перспективы дождевания и капельного орошения.

Серия статей в on-line изданиях о влиянии качества воды на здоровье населения.

Видео репортажи/сюжеты об очистных сооружениях городов и предприятий в Чуйской и Таласской областях.

Серия статей в on-line изданиях об оценке экосистемных услуг (на базе проведенной работы в рамках PEI) и видео-репортаж.

Серия статей о зеленой экономике – реалии для страны .

Серия статей и видео-репортаж о взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды в КР.

Серия статей о зеленых индикаторах роста. Зачем они нужны нам?

Условия участия в Конкурсе:

В конкурсе могут участвовать сотрудники и внештатные журналисты республиканских и местных печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, а также интернет платформ. Рассматриваются материалы, размещенные/опубликованные за период с 1 ноября 2016 года по 1 мая 2017г.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 17:00 ч. 10 мая 2017 года предоставить:

Заполненную заявку Конкурсный материал.

Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде на электронную почту ecology.training@gmail.com Все материалы должны иметь подтверждение о публикации (копия газетной/ журнальной полосы, скриншот Интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала в ТВ/радиоэфир). Аудио/видео работы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них четко указаны в заявке, направленной на эл.почту конкурса.

Критерии оценки материалов:

Соответствие материала объявленным темам конкурса;

Актуальность и глубина раскрытия темы;

Аргументированность и объективность изложения;

Выразительность языка, точность, доступность работы;

Разносторонний, оригинальный подход;

Оргкомитет готов рассмотреть журналистские работы, в которых освещены и представлены во взаимосвязи не одна, а несколько из заявленных тем. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение о выдвижении специальной номинации для таких работ.

Рабочие языки Конкурса – кыргызский и русский.

Если в Конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки, а организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право в последующем использовать с целью продвижения идей и тематических направлений Конкурса видео/аудио/фотоматериалы, поступившие для участия в Конкурсе.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у: