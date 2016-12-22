Понедельник Декабрь 5th, 2016
Рубрика: Новости
Общественный Фонд «Республиканский учебный центр медиакоммуникаций», Программное направление ПРООН по устойчивому развитию и Проект ГЭФ-ПРООН «Усиление институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления и мониторинга экологической информацией» объявляют конкурс среди СМИ и журналистов, освещающих вопросы окружающей среды и экологические проблемы.
Цель конкурса:
- улучшение информированности широкой аудитории, общественности и лиц, принимающих решения об основных экологических проблемах в Кыргызской Республике;
- увеличение количества и повышение эффективности журналистских работ по тематике, связанной с вопросами экологии и охраны окружающей среды;
- поощрение высокого профессионализма журналистов в этой области.
Основные номинации конкурса:
Конкурс проводится по трем основным номинациям:
- Изменение климата в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
- Биоразнообразие в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН о биологическом разнообразии;
- Состояние земель в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Кроме трех основных номинаций конкурса, оргкомитет предлагает дополнительные номинации за следующие материалы:
- Cерия информационных сообщений/материалов о вреде ртути на здоровье населения;
- Серия статей о безопасном обращении с медицинскими отходами в печатных изданиях.
- Серия историй о лучших практиках или финансовых решениях для сохранения биоразнообразия.
- Серия статей о взаимосвязи туризма и биоразнобразия .
- Серия статей о выгодах для частного бизнеса от инвестирования в биоразнообразие в рамках корпоративной социальной ответственности
- Серия новостных сообщений (2-3 в месяц) о реках Чу и Талас в on-line изданиях
- Серия статей о водном хозяйстве Чуйской и Таласской областей в печатных изданиях
- Видео репортажи/сюжеты — основные проблемы орошаемого земледелия в Чуйской области, перспективы дождевания и капельного орошения.
- Серия статей в on-line изданиях о влиянии качества воды на здоровье населения.
- Видео репортажи/сюжеты об очистных сооружениях городов и предприятий в Чуйской и Таласской областях.
- Серия статей в on-line изданиях об оценке экосистемных услуг (на базе проведенной работы в рамках PEI) и видео-репортаж.
- Серия статей о зеленой экономике – реалии для страны .
- Серия статей и видео-репортаж о взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды в КР.
- Серия статей о зеленых индикаторах роста. Зачем они нужны нам?
Условия участия в Конкурсе:
В конкурсе могут участвовать сотрудники и внештатные журналисты республиканских и местных печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, а также интернет платформ. Рассматриваются материалы, размещенные/опубликованные за период с 1 ноября 2016 года по 1 мая 2017г.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 17:00 ч. 10 мая 2017 года предоставить:
- Заполненную заявку
- Конкурсный материал.
Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде на электронную почту ecology.training@gmail.com Все материалы должны иметь подтверждение о публикации (копия газетной/ журнальной полосы, скриншот Интернет-ресурса, эфирная справка с указанием даты и времени выхода материала в ТВ/радиоэфир). Аудио/видео работы обязательно должны быть загружены на файлообменники, откуда их можно прослушать или скачать, а ссылки на них четко указаны в заявке, направленной на эл.почту конкурса.
Критерии оценки материалов:
- Соответствие материала объявленным темам конкурса;
- Актуальность и глубина раскрытия темы;
- Аргументированность и объективность изложения;
- Выразительность языка, точность, доступность работы;
- Разносторонний, оригинальный подход;
Оргкомитет готов рассмотреть журналистские работы, в которых освещены и представлены во взаимосвязи не одна, а несколько из заявленных тем. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение о выдвижении специальной номинации для таких работ.
Рабочие языки Конкурса – кыргызский и русский.
Если в Конкурсе участвует материал, подготовленный в соавторстве, другие авторы должны быть об этом оповещены до подачи заявки, а организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения спора об авторских правах.
Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право в последующем использовать с целью продвижения идей и тематических направлений Конкурса видео/аудио/фотоматериалы, поступившие для участия в Конкурсе.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у:
- Адели Лаишевой — директора ОФ РУЦМ по электронной почте laisheva@gmail.com, тел. 0772-332211