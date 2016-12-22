Конкурс «Нарушим молчание о насилии в отношении женщин и девочек»

В рамках международной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия» (25 ноября – 10 декабря 2016) и кампании Генерального Секретаря ООН «СООБЩА покончим с насилием в отношении женщин», Посольство Швейцарии в КР, Фонд Сороса Кыргызстан, Кризисный Центр «Сезим» в сотрудничестве с Интерньюс Нетворк в Кыргызстане и Страновым офисом ООН Женщины в Кыргызской Республике проводят конкурс на тему гендерного насилия.

Конкурс будет проходить по трем категориям: телевидение/радио; печатные издания/интернет издания; и блоги/мультимедиа (фотографии, вирусные видео и аудио, постеры). В конкурсе может принять участие любой гражданин Кыргызстана, однако, участвующие в конкурсе материалы должны быть опубликованы в СМИ и/или социальных медиа с адекватным охватом аудитории (не менее 300 «лайков» и 10 «репостов»). Продолжительность видео и аудио материалов не должна превышать 15 минут.

Сюжеты и статьи могут затрагивать все аспекты и виды гендерного насилия и должны вносить вклад в повышение осведомленности и понимания общественности о проблемах гендерного насилия. Каждый сюжет или статья должны быть выполнены профессионально, соблюдая международные стандарты журналистики и демонстрируя глубокое понимание того, каким образом освещать проблемы гендерного насилия. Организаторы конкурса оставляют за собой право не вручать призы, если сюжеты/статьи, участвующие в конкурсе, не будут соответствовать стандартам качества.

Призовой фонд конкурса составляет около 5000 швейцарских франков (345’000 сом). Все призы будут вручены на церемонии награждения 8 декабря 2016 года в Бишкеке.

Все статьи/сюжеты должны быть на русском, кыргызском или английском языках и должны быть опубликованы между 1 января 2016 года и 1 декабря 2016 года. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе 2 декабря 2016 года. Один человек может предоставить до 5 статей/сюжетов для участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе нужно принести статьи/сюжеты на электронном носителе с указанием имени, издания, тиража издания, количества просмотров, даты публикации/трансляции и контактных данных заявителя (телефон, электронный адрес) по адресу г. Бишкек, Эркиндик 21, 11 этаж, Посольство Швейцарии в КР с пометкой “Конкурс для журналистов” или ул. Табышалиева, 3, Кризисный Центр «Сезим». Также можно послать статьи/сюжеты на электронный адрес pr@sezim.org.

Чтобы получить дополнительную информацию, позвоните по тел. (0312) 31 64 55 или 0555 252734.