Конкурс на участие во второй Школе аналитической журналистики в Алматы

Суббота Май 4th, 2019
Рубрика: Новости
С 28 июня по 5 июля 2019 года в Алматы (РК) аналитическая платформа CABAR.asia при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии и Академии ОБСЕ в Бишкеке проведет вторую Школу аналитической журналистики для молодых репортеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Образовательный интенсив направлен на обучение и взращивание нового поколения журналистов-аналитиков, которые будут поднимать и анализировать наиболее актуальные и важные проблемы как своих стран, так и всего Центральноазиатского региона.
Краткое содержание программы
В течение восьми дней участники пройдут интенсивную программу, которая включает в себя:
- основы аналитической журналистики;
- навыки интересного и доступного письма;
- фактчекинг;
- сторителлинг;
- журналистику данных;
- этику журналиста;
- производство фото- и видеорепортажей;
- навыки съемки и монтажа видео для социальных сетей;
- цифровую безопасность;
- продвижение материалов в социальных сетях.
Программа включает в себя практику как в помещении, так и в «поле».
Тренерами выступят профессиональные журналисты и редакторы из России, стран Восточной Европы, Центральной Азии, а также редакторы IWPR.
Расходы журналистов, связанные с участием в Школе аналитической журналистики CABAR.asia, покрывает представительство IWPR в Центральной Азии (транспорт, проживание и питание).
Условия участия
Основная задача школы – прямое применение полученных знаний на практике.
Участие в Школе аналитической журналистики предполагает обязательное сотрудничество с аналитической платформой CABAR.asia в качестве журналиста-фрилансера, а также применение полученных знаний в собственных редакциях.
Требования к потенциальным участникам:
- опыт работы в качестве журналиста – не менее трех лет;
- возраст до 35 лет;
- письменное и устное владение русским языком;
- постоянное проживание в регионе и наличие гражданства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана или Узбекистана.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму.
Подробнее об участии смотрите по ссылке: cabar.asia/ru
Крайний срок приема заявок – 30 мая 2019 года до 23.00 по бишкекскому времени (GMT+6).
10 июня будут подведены итоги конкурсного отбора.
Уведомления о результатах получат только отобранные для участия кандидаты.
Для получения более подробной информации можно обращаться по тел. +996
(312) 31-34-11, FB: cabar.asia или E-mail: casummerschool@gmail.com.