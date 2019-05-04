Конкурс на участие во второй Школе аналитической журналистики в Алматы

С 28 июня по 5 июля 2019 года в Алматы (РК) аналитическая платформа CABAR.asia при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии и Академии ОБСЕ в Бишкеке проведет вторую Школу аналитической журналистики для молодых репортеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Образовательный интенсив направлен на обучение и взращивание нового поколения журналистов-аналитиков, которые будут поднимать и анализировать наиболее актуальные и важные проблемы как своих стран, так и всего Центральноазиатского региона.

Краткое содержание программы

В течение восьми дней участники пройдут интенсивную программу, которая включает в себя:

основы аналитической журналистики;

навыки интересного и доступного письма;

фактчекинг;

сторителлинг;

журналистику данных;

этику журналиста;

производство фото- и видеорепортажей;

навыки съемки и монтажа видео для социальных сетей;

цифровую безопасность;

продвижение материалов в социальных сетях.

Программа включает в себя практику как в помещении, так и в «поле».

Тренерами выступят профессиональные журналисты и редакторы из России, стран Восточной Европы, Центральной Азии, а также редакторы IWPR.

Расходы журналистов, связанные с участием в Школе аналитической журналистики CABAR.asia, покрывает представительство IWPR в Центральной Азии (транспорт, проживание и питание).

Условия участия

Основная задача школы – прямое применение полученных знаний на практике.

Участие в Школе аналитической журналистики предполагает обязательное сотрудничество с аналитической платформой CABAR.asia в качестве журналиста-фрилансера, а также применение полученных знаний в собственных редакциях.

Требования к потенциальным участникам:

опыт работы в качестве журналиста – не менее трех лет;

возраст до 35 лет;

письменное и устное владение русским языком;

постоянное проживание в регионе и наличие гражданства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана или Узбекистана.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму.

Подробнее об участии смотрите по ссылке: cabar.asia/ru

Крайний срок приема заявок – 30 мая 2019 года до 23.00 по бишкекскому времени (GMT+6).

10 июня будут подведены итоги конкурсного отбора.

Уведомления о результатах получат только отобранные для участия кандидаты.

Для получения более подробной информации можно обращаться по тел. +996

(312) 31-34-11, FB: cabar.asia или E-mail: casummerschool@gmail.com.