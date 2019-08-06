Конкурс фотографий на тему прав человека

На этот конкурс принимаются работы как профессиональных фотографов, так и любителей.

Международный конкурс Photography 4 Humanity проводит конкурс фотографии на тему защиты прав человека.

На конкурс принимаются фотографии, имеющие отношение к теме защиты прав человека и иллюстрирующие смелость, отчаяние, надежду, несправедливость, ненависть, сострадание, потери и победы в больших и маленьких делах, связанных с правами человека. Фотографии должны оказывать положительное влияние на разрешение ситуаций, связанных с защитой прав человека, вдохновлять и побуждать людей к действиям.

Победитель конкурса получит 5 000 долларов США, кроме того, его или ее работы вместе с фотографиями 10 лучших авторов будут выставлены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Заявки принимаются до 15 октября.

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IJNet, 29.07.2019