Конкурс для журналистов: “Прозрачное будущее инициативы горнодобывающей отрасли КР”

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Консорциум НПО Инициативы прозрачности горнодобывающей отрасли в КР в партнерстве с онлайн-платформой «Prevention MEDIA» http://prevention.kg/ объявляет среди журналистов Кыргызской Республики конкурс на лучшее освещение вопросов прозрачности и подотчетности Инициативы горнодобывающей отрасли в Кыргызской Республике (ИПДО в КР).

Национальный конкурс проводится по следующим тематическим категориям:

прозрачность и подотчетность горнодобывающей отрасли;

бенефициарное право и открытые данные в ИПДО;

решение экологических вопросов, связанных с горнодобывающей отраслью;

социальные вопросы, взаимодействие горнодобывающих компаний с местным населением и гражданскими организациями;

Цели и задачи конкурса

Цель: Привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам деятельности Инициативы прозрачности горнодобывающей отрасли как экологичной, социально ориентированной и перспективной сферы экономики Кыргызской Республики.

Задачи: Расширение круга журналистов, освещающих вопросы развития Инициативы горнодобывающей отрасли в КР, ее деятельности; выстраивание эффективных коммуникаций со СМИ.

Повышение мотивации редакций СМИ и журналистов к глубокому и всестороннему освещению вопросов развития горнодобывающей сферы экономики и деятельности Инциативы прозрачности горнодобывающей отрасли в КР.

Порядок проведения

Все поданные на Конкурс авторские работы должны быть опубликованы, выйти в эфир и быть выложенными в сети Интернет (для он-лайн редакций) в период с 13 августа по 15 сентября 2019 года.

Срок приема конкурсных работ до 15 сентября 2019 года включительно.

Награждение победителей состоится 20 сентября 2019 года.

Условия участия

К участию в Конкурсе допускаются авторские работы журналистов, опубликованные в печатных изданиях, размещенные в теле и радио эфире, или размещенные в сети интернет в период с 13 августа по 15 сентября 2019 года.

Материалы должны включать следующие тематические направления:

Прозрачность и подотчетность деятельности горнодобывающей отрасли и государственых органов задействованных в ИПДО КР;

Бенефициары и открытые данные в ИПДО;

Взаимодействие горнодобывающих компаний с местным населением и местными органами власти, гражданскими организациями.

В Конкурсе могут принять участие:

Журналисты (штатные и внештатные сотрудники национальных и международных СМИ, имеющих представительства в КР) независимо от опыта работы, социального статуса и других ограничений.

Участие в конкурсе инициируется участником посредством самовыдвижения или выдвижением редакцией СМИ, либо организатором Конкурса с согласия автора материалов.

Один участник может предоставить на Конкурс один материал или серию конкурсных материалов (видео-,фото- репортаж с элементами аналитики, аналитическая статья, спец.репортаж, аналитическая программа, ток-шоу, мультимедийный материал (сторителлинг, лонгрид), расследование).

Официальные языки Конкурса: кыргызский и русский.

Оценка конкурсных работ

Члены конкурсной комиссии оценивают работы по следующим критериям:

Соответствие поданных материалов конкурсной тематике;

Достоверность и точность информации в поданных материалах;

Глубина раскрытия тематики конкурса;

Оригинальность раскрытия тематики Конкурса;

Анализ, расследование.

Конкурсные материалы будут оценены в три призовых места.

Победители получат ценные призы согласно Положению Конкурса.

Подача конкурсных работ

Конкурсные материалы принимаются до 15 сентября включительно по электронной почте: preventionkg@gmail.com В теме письма необходимо указать “Заявка на конкурс журналистов – ИПДО”.

Все конкурсные работы направлять в электронном формате c заполненной заявкой.

В самом сообщении важно указать полные данные участника Конкурса, прикрепить ссылки на поданные материалы (также важно приложить оригиналы аудио и телематериалов в виде ссылок на облачных хранилищах для скачивания; отсканированные страницы печатных СМИ в формате PDF).

Материалы подготовленные группой авторов и поданные одним из них, в случае получения награждения в одной из номинаций ответственность за распределение приза, несет автор.

К участию в Конкурсе НЕ допускаются научно-методические статьи, разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные авторские исследования, методические разработки и новостные сообщения.

Организаторы вправе изменять условия, время, место и порядок проведения конкурса, изменять размеры поощрений и награждений на свое усмотрение.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Дополнительная информация по e-mail: eti.consortium@gmail.com

Фотография иллюстративная.