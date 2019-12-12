Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ отказала депутату Искендеру Матраимову в рассмотрении его заявления на радио «Азаттык»

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ на своем заседании 11 декабря приняла решение отказать в принятии к рассмотрению обращения Искендера Матраимова (брата экс-замглавы таможенной службы Райыма Матраимова, одного из фигурантов журналистского расследования против коррупции) в комиссию на «Азаттык».

Напомним, депутат обратился в комиссия 3 октября 2019 года. В своей жалобе нардеп просил:

Оказать содействие в установлении подлинности аудиозаписи разговора Ыдырыса Исакова с близким к семье Матраимовых. Пояснить, может ли штатный сотрудник независимого СМИ вступать в неформальные беседы. Дать оценку восьми новостным статьям, опубликованным в поддержку свободы слова и позиции радио «Азаттык» с учетом мнений «Центра Медиа Развития», вице-спикера Аиды Касымалиевой, депутатов Жогорку Кенеша Жанара Акаева и Абдывахапа Нурбаева, движения «Умут-2020», представителей ОБСЕ в Бишкеке Арлема Дезира, Human Rights Watch и ОО «Журналисты».

«Заявитель выразил недоверие некоторым членам комиссии, в частности главе ОФ «Центр Медиа Развития» Нургуль Абдыкеримовой, а также Марсу Тулегенову, Динаре Ошурахуновой в связи с тем, что они ранее высказали свое мнение об обжалуемых публикациях и поэтому не могут быть беспристрастными в оценке доводов, отраженных в обращении», — сообщили в Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

Кроме того, во избежание конфликта интересов взял самоотвод также журналист и член комиссии Санжар Эралиев, поскольку он является сотрудником радио «Азаттык».

Изучив доводы заявителя, члены комиссии пришли к выводу, что обращение И.Матраимова не подлежит рассмотрению по существу, так как заявитель не указал конкретные поводы (фразы, предложения, слова и т.п., содержащиеся в публикациях). Комиссия обратила внимание присутствующего в заседании И.Матраимова и его представителя, что необходимо указать, какие именно сведения в опубликованных СМИ материалах являются порочащими честь и достоинство заявителя.

После такого заключения комиссии от И.Матраимова поступила повторная жалоба 21 октября 2019 года. Изучив ее члены комиссии пришли к выводу, что из текста жалобы не представляется возможным четко установить, какие именно сведения порочат честь и достоинство заявителя, и, следовательно, отсутствует предмет рассмотрения.

В комиссии также отметили, что в их компетенцию не входит проверка подлинности аудиозаписей чьих-либо разговоров.

«Более того, комиссия не правомочна давать оценку действиям, имеющим частный (конфиденциальный) характер. Рассмотрение жалобы не представляется возможным и ввиду предубежденности самого заявителя о небеспристрастности и необъективности комиссии, заблаговременно выраженной в его обращении», — сообщают в комиссии.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО “Журналисты” по Чуйской обл. и г.Бишкек