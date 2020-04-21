Комендатура Бишкека начала аккредитацию представителей СМИ на время ЧП

Указом Президента Кыргызской Республики в отдельных городах и районах страны было продлено и введено чрезвычайное положение на период до 30 апреля 2020 года. По сообщению комендатуры столицы, пик эпидемиологической ситуации в нашей стране еще не преодолен и с каждым днем растет количество заразившихся коронавирусной инфекцией.

Но комендатура будет выдавать журналистам пропуска, с которыми журналисты могут пересекать блок — посты. Соответствующие разрешения будут действовать только с 06:00 часов до 21:00 часов и не будет распространяться на период действия комендантского часа.

Напомним, до этого заместитель министра внутренних дел, комендант столицы Алмазбек Орозалиев не спешил предоставлять аккредитацию СМИ.

С введением режима ЧП медиасообщество выступило с обращением к властям, где отмечалось, что нужно начать процесс аккредитации СМИ во время ЧП.

Также некоторые СМИ объединились и направили обращения властям страны. В частности, журналисты отметили, что готовы соблюдать все нормы карантина, и им нужна лишь возможность свободно исполнять свои профессиональные обязанности.

14 апреля аппарат президента КР рекомендовал республиканскому штабу и комендатурам пересмотреть формат работы со СМИ в условиях режима ЧП.

Нужно сказать, что большинство сотрудников СМИ Кыргызстана сегодня работают удаленно у себя дома.

Подобная изоляция сотрудников СМИ негативно отражается на качестве контента и способствует увеличению на медийном поле Кыргызстана слухов и фейковой информации.

Для СМИ, желающих получить аккредитацию, комендатура столицы вводит следующие нормы: — на редакцию печатных и интернет-изданий, радиостанций будут выдаваться два пропуска (бейджика) и один – на автомобиль; — телерадиокомпаниям будут выдаваться три пропуска (бейджика) и один – на автомобиль. Для аккредитации СМИ необходимо представить: — скан письма редакции СМИ на официальном бланке с указанием ФИО водителя, марки автомобиля и госномера. Документы необходимо направить на электронную почту комендатуры Бишкека.

Комендатура отмечает, что использование пропусков допускается исключительно в служебных целях. В случае выявления фактов нецелевого использования пропуска будет рассмотрен вопрос аннулирования аккредитации для всей редакции.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек