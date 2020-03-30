Комендант Бишкека отказал СМИ в аккредитации. Медиасообщество выступило с обращением к руководству страны

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 30 марта заявил, что журналистам не будут выдавать аккредитацию, гарантирующую передвижение по городу, на время режима чрезвычайного положения.

Свое решение он обосновал заботой о безопасности здоровья журналистов. Ранее, 25 марта А.Орозалиев пообещал выдавать журналистам аккредитацию, аргументируя решение тем, что «журналисты не работают большими группами, поэтому угрозы не представляют».

«Законы действуют одинаково для всех, в том числе и для представителей СМИ. В целях обеспечения их полноценной деятельности и удобства, ежедневно в онлайн режиме проводятся брифинги и пресс-конференции, которые транслируются в прямом эфире. Все интересующие вопросы можете направлять по WhatsApp», — заявил комендант Бишкека.

Юристы «Института Медиа Полиси» сообщили, что действия коменданта не соответствуют нормам Конституции.

По закону «О чрезвычайном положении», комендант местности, в которой введен ЧП, вправе устанавливать порядок работы и аккредитации журналистов.

«Обращаем внимание, что данную формулировку необходимо рассматривать не только как право коменданта, но и как обязанность установить порядок аккредитации журналистов, поскольку альтернативы в виде отказа в проведении аккредитации журналистов, Конституционный закон «О чрезвычайном положении» не предусматривает. Соответственно, отказ коменданта г. Бишкек проводить аккредитацию журналистов не отвечает нормам закона», — написали медиаюристы.

Кроме того, медиасообщество Кыргызстана выступило с заявлением в адрес Президента, Правительства и ЖК КР.

Журналисты написали, что вместо обеспечения соответствующих условий для работы, с каждым разом они сталкиваются все с большими ограничениями. Журналисты не могут дозвониться до пресс-секретарей и лиц, принимающих решения, на запросы они не отвечают. Вместо пресс-конференций, где можно задать вопросы, стали проводиться брифинги, где вопросы априори не предусмотрены. Таким образом, общество получает однобокую информацию – только ту, что нужна республиканскому штабу и госорганам.

Также комендатура приняла решения не проводить аккредитацию. «Государство должно соблюдать прописанную законом гарантию по обеспечению журналистам свободного доступа к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан, и защиту журналистов при осуществлении им профессиональной деятельности.

Напоминаем, что для того, чтобы общество доверяло и принимало решения государства, они должны быть прозрачными и подотчетными. Для обеспечения этих ожиданий, в условиях чрезвычайного положения в стране крайне важно обеспечить СМИ доступом к информации, чтобы, в свою очередь, журналисты могли обеспечить общество оперативной и достоверной информацией о событиях и мерах, предпринимаемых для борьбы с пандемией короновируса», — пишут представители медиасообщества.

Азамат Касыбеков,

представитель ОО «Журналисты» по Чуйской обл. и г.Бишкек